“Que linda te ves trapeando Esperancita”: el origen del famoso audio de Tik Tok que es furor en la aplicación

El universo de las redes sociales es muy dinámico y cada vez más usuarios migran hacia Tik Tok, la plataforma china que consiste en realizar videos cortos ya sea con música o con audios virales.

En la comunidad hispana uno de los más reproducidos es el audio de Esperancita. “Qué linda te ves trapeando, Esperancita pero… te faltó acá maldita criada”, reza el audio.

La escena se compone de dos personas: quien trapea y quien se aprovecha de “Esperancita” y le derrama un vaso de agua u otro líquido para que siga limpiando.

El mismo parece salido de una novela del estilo de “Maria la del barrio” o “La Usurpadora”, pero en realidad tiene un origen más modesto.

Sin embargo, la escena fue creado originalmente por un youtuber llamado Juan Da mientras su pareja trapeaba el piso. Debido al éxito generado, esta semana Juan Da buscó el video original y lo compartió en las redes.

Este es el video original de Esperancíta uwu casi no lo encuentro ajshjsjs fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo xd pic.twitter.com/M4GXAr8lTM

