Los africanos del meme del momento, muy cerca de Argentina: “Si nos llaman al Bailando vamos a ir”

El líder de los “Dancing Pallbearers”, quienes protagonizan el meme del momento, analizó el éxito de su video y no descartó venir al país.

Cuando Benjamin Aidoo inició su empresa fúnebre en Ghana, difícilmente se le haya ocurrido que su fama llegaría a ser mundial. Pero así fue, casi 20 años después de haber comenzado a brindar un servicio de entierro, totalmente distinto al que conocemos por estas latitudes con las danzas y rituales de su tierra natal, la imagen de él y sus compañeros recorrió cada rincón del planeta a partir de los miles de memes que se generaron por sus videos.

El líder de los africanos del ataúd o los Dancing Pallbearers, el nombre con el que se los conoce realmente, brindó una entrevista a través de Instagram a la periodista argentina Noe Antonelli y habló de cómo está viviendo el grupo el hecho de convertirse en un suceso en todo el mundo, de cómo fueron sus inicios y hasta de una posible visita a nuestro país.

“Mi nombre es Benjamin y empecé con este negocio allá por 2003, 2004. Empecé llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que agregué la coreografía, y hasta ahora lo he estado haciendo durante 18 años, muchísimo tiempo”, se presentó el hombre, directamente desde su país de origen.

Acompañado de los otros bailarines, Benjamin contó que están al tanto de las repercusiones de su trabajo: “La gente me está llamando de todas partes del mundo contándome lo que está pasando con los videos, haciendo memes, así que me siento un privilegiado y estoy feliz por eso. En esta cuarentena, con este coronavirus, la gente está encerrada, algunos están parcialmente encerrados, como aquí en Ghana, pero en algunos otros lugares están completamente encerrados. Pero aunque estén encerrados en sus cuartos igual usan sus teléfonos y que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz”, afirmó.

“Cuando nos inviten a ir a Argentina vamos a ir, vamos a estar ahí. Incluso al programa sí, vamos a bailar con vos Noe”, dijo el hombre cuando la periodista les habló del “Bailando” y de la posibilidad de venir a la televisión argentina.

Lograr la comunicación no fue nada sencillo, según contó Antonelli, Aidoo vive en una región donde no hay wifi, por lo que lograrlo demandó varios intentos. Pero una vez conectados, los protagonistas del meme del momento brindaron toda su simpatía y hasta prometieron volver a conectarse: “Cuando este video se haga viral en Argentina vamos a bailar con vos Noe, y si a la gente en Argentina le gusta mucho este video, y le pone muchos likes, yo te lo prometo que vamos a bailar para vos en tu vivo de Instagram”.

La charla de casi cinco minutos terminó con uno de los chicos del equipo bailando al ritmo de “Astronomía”, la canción que completa el combo viral. “Conozco al chico de Rusia que lo hizo, conozco y amo esa canción. Si vos querés que bailemos para vos, uno de mis chicos va a bailar para vos”, se despidió el líder del grupo, dando lugar a que uno de los bailarines terminara moviéndose al ritmo del hit.





Fuente: Los Andes