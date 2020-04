Limpieza facial, una rutina que no deberías dejar de hacer

Si sos de las que piensan que por no maquillarse van a escapar de limpiarse el rostro, estas equivocada y te lo demostraremos; por medio de una especialista te contamos por que no deberías dejar de hacerlo diariamente.

Muchas personas creen que no necesitan limpiarse el rostro por las noches, si no se maquillan, piensan que si están todo el día dentro de sus casas “la piel está limpia” por así decirlo, ¡pero error! La piel por las noches se renueva y es también cuando se recupera de las agresiones padecidas durante el día, como la contaminación, la exposición solar, la contaminación lumínica y el estrés, alteración que nos estaría adoleciendo últimamente.

Porqué lavarse el rostro a diario es tan importante

Alejandra Jainikoski Cosmiatra y Esteticista (MN15016), afirma que “Limpiarse el rostro antes de dormir y al levantarse, debería convertirse en un hábito tan importante así como ducharse”. “Por consiguiente si limpias tu piel todos los días, los poros permanecerán limpios y libre de toxinas y así evitaras que se acumulen impurezas”.

También cuenta que “el hecho de no realizarnos una correcta limpieza facial, dado que estamos continuamente frente a la polución del ambiente, produciría en nuestro rostro una afección como ser puntos negros y una piel opaca y sin vida”. “La higiene facial no solo elimina impurezas si no que favorece a la reconstrucción celular (proceso en el que las células de la piel se regeneran continuamente), logrando un aspecto del rostro más joven y radiante”.

Ventajas y desventajas de usar toallitas desmaquillantes

Respecto al uso de las toallitas desmaquillantes explica la experta: “Hay mujeres que no pueden vivir sin usar toallitas demaquillantes, ya sea por falta de tiempo o desgano al hacerse la limpieza antes de ir a dormir”. “Puesto que las toallitas son perfectas por su comodidad y portabilidad, al usarlas mediante el arrastre, atrapa la suciedad del maquillaje y son fantásticas para llevarlas en ocasiones especiales como ser en viajes o en la práctica de algún deporte” Esto hace que sea un producto de higiene casual, no de tratamiento, ya que la limpieza que se logra es superficial; lo que a largo plazo generaría inconvenientes para la piel, más aun en pieles secas sensibles o con rosáceas”.

Son tantos son los beneficios que nos brinda realizar una buena rutina de limpieza facial, que deberíamos prestarle verdadera importancia, ya que los resultados van más allá de lo que pensábamos.

Y como es habitual esperamos haberte ayudado con nuestras recomendaciones, y también porque no, disipar algunas dudas que tengas sobre el tema, respaldados siempre en el lema de que “Cuidarte es quererte”.

*Mariana Astegiano. Makeup & Beauty