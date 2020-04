Honrar, respetar la vida, la llave para acomodar todo el reino

Por Adriana Bahniuk

Respetar es la admiración por alguien, por algo; no hablo de consideración cuando hablo de respeto, si identificaste el respeto con ser considerado, estamos hablando de términos totalmente distintos, en la consideración participa el juicio, y ¿quiénes somos para emitirlo? respeto la vida porque ella es perfecta y todo lo que ocurre en ella es maravillosamente perfecto, quizás en momentos no podemos ver con claridad, ¿porque sucede lo que sucede?, queremos entenderlo y tenerlo todo ya!!, queremos la solución a todo en el mismo instante en que se desencadena algo que no nos agrada. De esto se trata el respeto, corrernos y ver desde otro ángulo para poder observar sin emitir el juicio, dejando la ansiedad de querer digitar todo, y si no podemos logar manejar la situación…claro , caemos en la gran temida frustración, permítete verte así, para poder aferrarte y honrar la vida, lo que tienes es maravilloso, es excelente, siente su energía, observa cada rincón de tu ser, observa cada espacio de tu habitad, observa el majestuoso reino, honrar la vida es la clave .

Aprender a darse, dar y tomar es desde mi punto de percepción honrar la vida, respetando nuestro espacio, sector, tomando solo lo que necesitamos es allí donde veremos y lo comprobaremos que es más que suficiente. No gastes el tiempo queriendo acular y acumular toma solo lo que necesites y dedica tu tiempo a honrar la vida a respetarla y agradecerla, activa tu percepción de observador: lo que intento decir con esto es, observar conscientemente la vida activando el aquí y ahora.

Si practicamos e incorporamos a nuestra vida el habito de honrar , el habito de respetar, nos volvemos más conscientes en cada acción, más positivos, el engranaje de la vida junto a sus cadenas comienzan a funcionar de manera perfecta, y cada engarce de ella hará de ti junto a la vida un vínculo inquebrantable, único, unido y perfecto….solo honra la vida conscientemente, respétala para que activemos la protección que por naturaleza esta en tu ser, en mi ser, alcancemos el equilibrio, esa perfecta conexión y veras que las turbulencias de lo mundano comienza a desvanecer, te quiero pedir una cosa, solo una… no caigas en la crueldad de sálvese quien pueda, una vez más te invito a activar el respeto a la vida, para actuar y pensar con, paciencia, amor y con toda la fuerza de nuestro espíritu, conecta con la vida.

Hoy les invito a conocer la formula VIDA, del sistema floral misionero (libro el camino de las formulas esencias florales Misioneras de Rita Karen Ryberg y Claudio Fabian Bachmann )

Cuando la Vida parece abandonarnos, nuestras fuerzas y deseos de vivirla también lo hacen. Muchas veces conocemos el motivo, otras no.

No importa, solo me dejo caer, esperando encontrar algo que me detenga, que frene este descenso hacia los abismos de la nada, ni siquiera el infierno.

Solo el vacío, la nada.

Todo pierde sentido, las motivaciones para hacer, moverme, no existen.

Solo mi instinto de supervivencia me mantiene con vida, por ello como, y realizo mis necesidades esenciales.

Esta situación se repite, hasta que encuentre la perla que yace en el fondo del mar, y que me permita volver a la superficie, y no tener que volver a sumergirme y soportar la presión del descenso, el ahogo, la angustia.

Con el tesoro en mi ser, reinicio el camino de mi vida.

La depresión tiene la misión de encontrar un sentido mayor para nuestra vida del que teníamos antes de ella. Es importante entonces renacer ante este sentido.

Esta fórmula nació a raíz de una necesidad de mucha gente, deprimida, triste, sin ganas de hacer cosas, sin ganas de levantarse, y hasta de vivir.

Para cuando el ánimo abandona, uno lo único que va sintiendo ganas de morir o irse. Estado de parálisis, no se puede despegar de la cama. Una sensación de entregarse y no luchar. Esta fórmula sale cuando uno está un poco, entregado, sin ánimo y sin fuerzas, esta combinación permite recuperar la alegría de vivir, el ánimo, y las ganas de hacer las cosas.

*Adriana Bahniuk. Terapeuta floral sistema misionero

