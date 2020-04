Coronavirus: transportistas de escolares solicitan ser incluidos en las medidas de asistencia económica dispuestas por el Estado

Diego Cardozo, titular de la asociación de transportistas escolares de Posadas solicitó que se les incluyan en las medidas de ayuda económica frente al parate ocasionado por el aislamiento obligatorio. Señaló que más de 30 familias dependen de este rubro .

Diego Cardozo. Radio Libertad

Diego Cardozo, titular de la Asociación de Transportistas Escolares de Posadas afirmó que el parate económico a raíz de la cuarentena los ha perjudicado notablemente y solicitó que se les incluya entre los beneficiados por las medidas económicas establecidas por Nación y Provincia para sectores puntuales que fueron más perjudicados por la cuarentena.

«Nosotros dependemos del inicio de clases y esta cuarentena que aparentemente va a durar un poquito más y nos perjudica. No tenemos ingresos y tenemos vencimientos por cumplir», afirmó.

Señaló que este es el único ingreso para muchas familias. «El 70% de los trabajadores no cobró ni el primer mes. Es un servicio que se suele comentar de manera adelantada, pero no todos porque las clases solo duraron 4 días y la mayoría no logró llegar a cobrar».

Cardozo precisó que son 30 familias en Posadas, pero que año a año va disminuyendo. Estimó que antes en Posadas habían entre 150 combis. «En cada proceso seleccionario proveíamos de combis a Corrientes y cada año fue decreciendo y esto creo que va a seguir, porque en la actualidad es imposible renovar una combi».

El titular de la Asociacion de Transportitas Escolares de Posadas indicó que presentaron un peritorio al Gobernador Oscar Herrera Ahuad, al intendente, Lalo Stelatto y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira . «Nosotros no fuimos incluidos en ninguna de las medidas de emergencia económica y tenemos pagos pendientes, renovaciones de carnet, padrón de comercio, entre otros», dijo.

Agregó que en marzo tuvieron que presentar la carpeta de habilitaciones con todo tipo de documentaciones con vencimiento. «Vamos a tener que renovar si es que las clases empiezan en agosto y la pregunta del millón es cómo hacemos. Esa inquietud le presentamos al Intendente y esperamos su respuesta».

Cardozo informó que se comunicaron con otras asociaciones a nivel nacional para presentar un peritorio a nivel nacional porque esta problemática está afectando no solo a los transportistas misioneros, sino de diversas provincias.

