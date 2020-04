Coronavirus: “Queremos negociar con el Gobierno provincial para reabrir los comercios”, señaló Martín Oria

Martín Oria, vicepresidente de Confederación Económica de Misiones (CEM), explicò el informe que lanzaron desde la CEM y contò la situación que atraviesan los negocios y los problemas que tienen a la hora de pagar los sueldos que afrontan en vista a la suspensión de las actividades por la pandemia del Coronavirus.

Martìn Soria. Radio Tupambae

En primer lugar, se refiriò al diagnòstico que obtuvieron con las consultas a las empresas de todos los municipios de la provincia “es un trabajo muy completo, fueron tomado màs de 500 muestras de empresas que por voluntad propia han escrito el informe, la encuesta es larga pero el resumen es muy positivo. Para nosotros esto es un sondeo màs que claro de lo que está pasando, es preocupante y era la forma de tener certezas, independientemente de las reuniones que nosotros estamos haciendo, acá lo que se hizo es bajar a las bases de las cámaras asociadas de la CEM, para que todas se comuniquen con los distintos asociados y no tambien, comercios en general e industrias y que pasen el informe, esto es para poder elevarlo al gobierno provincial y el gobierno ocupe la herramienta para poder tomar medidas o elevar al gobierno nacional para ver que està pasando con nuestra economía” comentò diciendo y agregò que “está claro que hay distintos casos tomado, pero en marzo hay una forma de trabajo y que si no se comienza a mover la economía estos mismos números a fines abril serán peores”

“El Gobierno nacional no està trayendo soluciones acordes a los tiempos y a la necesidad de los negocios, comercios en general, a las Pymes e industrias, el gobierno està haciendo viniendo màs atrás y lo que hacen es su propio sondeo para ver cómo responde el empresariado”, señalò y continuó diciendo “el Gobierno no està a la altura de la realidad de los negocios”, apuntò Martin Oria.

“Realmente no se le ha protegido al comerciante, llamémosle al Pyme, hoy la argentina el 70% de la mano de obra la dan las Pymes, y la dan a las personas que nosotros desde la CEM tenemos asociados en toda la provincia, que son desde CAME están en todo el país, entonces somos la realidad de la calle, nosotros no somos la fábrica de auto, no somos la fábrica de hierro, nosotros no somos la fábrica de cemento, somos la realidad de la argentina, la que pagas el impuesto, que pagas la luz, pagas el alquiler y haces que la plata gire, hoy no hay plata y se cortó la cadena de pagos y lo peor de todo es cuando vuelva no sabes cuanto va tardar”, apuntò el vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones.

Martìn Oria. Radio Tupambae

Muchas oportunidades de comprar en la actualidad es la compra online por eso, Oria manifestó que “la cultura nuestra no està hecha para la compra online, nosotros queremos tocar, queremos ver, queremos pelear el precio, comparar, no empaquetado, eso no quiere decir que no sea la realidad a futuro”

“Creemos que si acá no hay infectados o no hay casos posibles, queremos ir negociando con el Gobierno provincial para ir acomodando la apertura de los negocios, es la intención que tenemos es lo que creemos que podría servir, siempre poniendo la salud por delante y siempre poniendo el no riesgo de la gente”, señalò Martìn, quien agregó que “creo que si solucionamos solo el problema de la salud pública el otro gran enfermo serà el comerciante, el negocio en sì y la economía”

«Los bancos van a ir entregando los créditos como corresponde, eso va a quedar resuelto esta semana«, estimó el presidente de la Nación hace unos días y en ese sentido Martín Oria señaló que “la realidad es que nosotros hablamos a lo largo y ancho de Misiones y nuestra gente no está pudiendo conseguir los créditos”, confiò.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Los sueldos correspondientes a marzo pudieron pagarlo en su totalidad solamente el 29% de los comercios encuestados, mientras que el 45% lo hizo de manera parcial y el 26% no ha logrado afrontarlos. “aca hay un acuerdo muy grande a nivel país, el personal de un negocio que no viene a trabajar tiene que entender de que el dueño o los dueños no pueden pagar el 100% del sueldo, lo que se puso como objetivo es que la gente se lleve dinero a su casa”, indicò Oria.

A raíz de eso, hay varios empleados y dueños que realizaron algún tipo de acuerdo “hay gente que tiene 6, 7 empleados y le ha pagado el 70 % del sueldo, van a haber muchos arreglos chicos siempre y cuando el gobierno no traiga una solución cierta y concreta”, remarcò

Al respecto de la situación del empleado remarcó que “lo último que queremos es que se pierda y haya que despedir, ¿què hace el gobierno? te pone una traba te dice que no puedes despedir ni suspender personal por 60 días, está claro que no puedes despedir, pero si no tenes plata no podes salir a robar para pagar y si no podes vender el stock que tenes tampoco podes generar el dinero para pagar. Las decisiones que ha tomado el gobierno nacional no es acorde a las problemáticas que se están viviendo. Despidos no van haber, habrán grandes acuerdos de comerciantes con su gente”, dijo.

Por ùltimo, Oria sostuvo que esperan que desde el gobierno provincial evalúen y trabajen con el informe que realizaron “el Gobierno provincial trabaja con la CEM y con todas las cámaras prácticamente a teléfono abierto, este informe fue hecho para presentarlo al Gobierno con exactitud. Esto està hecho para eso y poder darles las herramientas al Gobierno para que evalúe la realidad como està la crisis comercio y en el empresariado misionero”, finalizò Martín Oria, vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones.

AR