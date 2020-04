Coronavirus: empresas de transporte colectivo de pasajeros de larga distancia piden que se declare le emergencia sectorial

El vocero de la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (CELADI), Gustavo Gaona, dijo que la situación de las mismas es crítica y hasta la calificó de “desastrosa”, calculando que el déficit del mes de marzo y estiman que también de abril será del orden de los tres mil millones de pesos, adelantando que solicitaron a las autoridades nacionales la declaración de la emergencia sectorial ya que no se sabe hasta cuándo seguirán sin prestar servicios por la cuarentena.

En diálogo con Radio Libertad, Gaona comentó que la incertidumbre se genera por que si bien son empresas privadas, al ser considerado un servicio público, están reguladas por el Ministerio de Transporte de la Nación y los servicios provinciales por la jurisdicción provincial que son quienes disponen que se puede hacer y cómo.

Destacó que “hasta el momento la información sigue siendo que no va a haber movilidad, salvo los servicios de repatriación de países limítrofes, vuelos internacionales que llegan una vez por semana y de Ezeiza a las provincias, no estamos trasladando personas, no estamos movilizándonos, es una situación bastante compleja y sabemos que además hay muchas necesidades de gente que más allá que tiene que volver del exterior a la Argentina, hay otros que ha quedado varados en distintas provincias, recibimos todos los días pedidos, llamados de gente que ha quedado en distintas localidades por la cuarentena y nos preguntan cuándo va a volver el transporte”.

Agregó que sin embargo todavía hay que seguir esperando un poco más sin confirmar, “nosotros esos pedidos los hacemos llegar al Ministerio de Transporte y existe la posibilidad y puede que se evalúe que antes del fin de la cuarentena se puedan habilitar algunos servicios de repatriación interna, movilidad interna, eso lo está trabajando cada provincia. A todos los que nos consultan, les decimos que no depende de nosotros la voluntad o no de prestar el servicio, hay que intentar que los gobiernos provinciales y municipales se pongan en contacto con las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación para que sean ellos los que autoricen ese viaje especial, pero sin esa autorización es imposible para nosotros movernos”.

Explicó Gaona que estar parados tantos días es un golpe muy fuerte para la actividad, “estamos con mucha preocupación viendo como asumir los costos, el pago de salarios, un montón de cuestiones. Y una vez que se restablezca la actividad como hacemos para que todas las compañías puedan comenzar a funcionar y que por problemas económicos no quede ninguna en el camino”.

Respecto al pago de salarios, el vocero de la CELADI dijo que fue muy difícil, “los últimos días del mes comenzamos a recibir comunicaciones de empresas de todo el país que nos expresaban la dificultad para poder hacerlo e inmediatamente se lo comunicamos a la autoridad de transporte y también al gremio. Sabemos que las empresas han pagado pero lamentablemente no han pagado la totalidad, solo una parte y están esperando si llegan algunas liquidaciones de tarjeta de crédito, algo de caja como para seguir abonándolo, pero la situación es difícil y las medidas que a nuncio el Gobierno nacional en muchos casos apuntan a la PYMES y estas más que PYMES son medianas o grandes empresas”.

Adelantó además que por la situación, “estamos haciendo un pedido muy importante a las autoridades para que se declare la emergencia sectorial, creemos que es una situación muy específica porque en el caso de los colectivos, a diferencia de otras actividades, al suspender las actividades no solo que no podemos funcionar, no se están produciendo ni ventas a futuro, ni siquiera están a la venta muchos destinos porque creemos que hasta que esto no se restablezca no tiene sentido hacerlo por lo cual los ingresos posibles son realmente cero y las obligaciones son nuestros más de 17 mil trabajadores y un montón de otras obligaciones que están generando para el mes de marzo casi un déficit de 3 mil millones de pesos y lo mismo se proyecta para el mes de abril, la mejor forma de describirla es desesperante”, enfatizó.

Respecto a la cantidad de trabajadores que dependen de la actividad, estimó que solo en lo que tiene que ver con las empresas, porque además hay otras actividades vinculadas, “estamos hablando de cerca de 17 mil trabajadores, pero si sumamos más de 600 terminales e todo el país y otras actividades vinculadas, fácilmente se superan las 20 mil personas, el transporte lo que hace es vincular estos 1.600 lugares de argentina y con eso el desarrollo y el empleo en un montón de ciudades y pueblos”.

