Autocrítica de Pichot por el asesinato de Báez Sosa en Villa Gesell

El asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a manos de un grupo de jugadores y exjugadores del club Arsenal de Zárate puso al rugby en el centro de la polémica. Integrantes de Los Pumas y de distintas instituciones hicieron una autocrítica, a la que también se sumó Agustín Pichot, flamante candidato a presidente de la World Rugby.

«Fue un crimen y por respeto a la familia y a la justicia no me pareció oportuno hablar públicamente en su momento. No creo que el rugby sea eso. Pero tenemos que hacer una fuerte autocrítica de la responsabilidad que tenemos en los clubes y en los jugadores aquellos que enseñamos o somos dirigentes. Tenemos que hacer una autocrítica grande. La estamos haciendo. Somos responsables de los estereotipos que hemos permitido en nuestros clubes”, aseguró.

«El rugby es un deporte de fuerza y agresión, pero no justifica que uno sea violento fuera de la cancha. A ningún jugador se lo entrena para ser violento afuera de la cancha. Tenemos que cambiar muchas cosas que culturalmente estaban aceptadas, como por ejemplo los bautismos y ni hablar de peleas o violencia física o psicológica de cualquier tipo», agregó.

Pichot disputó cuatro Mundiales con Los Pumas y fue capitán del equipo que obtuvo el tercer puesto en Francia 2007. Sobre su propia experiencia, aseguró que fue “bautizado” pero que “nunca hubo ese nivel de agresión”, además de agregar: “Cuando leés que pasan cosas más extremas ves que hay que hacer una autocrítica desde el lado que te toque: dentro de cada club, en la UAR».

Actual vicepresidente de la World Rugby, Pichot anunció su candidatura presidencial para dicho organismo. Las elecciones serán el próximo 26 de abril. Hace ya varios meses que se venía especulando con la posibilidad de que el argentino encabezara la lista que une al Hemisferio Sur para las elecciones, que se celebrarán de manera electrónica y cuyos resultados se sabrán recién el 12 de mayo.

Fuente: TyC

D.A.