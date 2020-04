Andrea Bocelli cantó por Pascua en la Catedral de Milán

En plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, Andrea Bocelli dio este domingo un concierto por Pascua en la Catedral de Milán. Aunque el tenor italiano se presentó solo, apenas acompañado por un organista, manifestó su fe «en la fuerza de rezar juntos».

«En un día en que celebramos la confianza en una vida que triunfa, me siento orgulloso y feliz por aceptar la invitación de la ciudad y del Duomo de Milán», declaró el artista, que cantó sin público en cumplimiento con las regulaciones del gobierno italiano a causa de la pandemia. El concierto fue transmitido en vivo por su canal de YouTube.

Bocelli se presentó acompañado únicamente por Emanuele Vianelli, el organista de la catedral, que actualmente se encuentra cerrada y abrió sus puertas especialmente para la ocasión. El edificio cuenta con uno de los órganos tubulares más grandes del mundo.

Actualmente, Bocelli participa en una campaña de emergencia por el Covid-19. La fundación que lleva su nombre está recaudando fondos destinados a ayudar a los hospitales a comprar todos los instrumentos y equipos necesarios para proteger al personal médico.

En el concierto, el tenor interpretó Ave María, del francés Charles Gounod, y luego el aria soprano Sancta María, parte del intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana, el italiano Pietro Mascagni. Después continuó con Omini Deus, de la Petite messe solennelle de Gioachino Rossini y finalizó con el Panis Angelicus de Santo Tomás de Aquino.

La idea de este recital nació de las autoridades de la Catedral y la Alcaldía de Milán. El intérprete aceptó conmovido de poder cantar en el norte de Italia, la zona más afectada por la pandemia en ese país y en el mundo. En total, Italia ha tenido casi 160 mil casos confirmados y casi 20 mil muertes por el brote del COVID-19. El país europeo está en su quinta semana de confinamiento nacional.

El próximo sábado, 18 de abril, Bocelli participará por invitación de Lady Gaga en el concierto de recaudación de fondos One World: Together At Home, que tiene como objetivo financiar el Fondo de Respuesta Solidaria de la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: Clarín

D.A.