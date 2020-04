La respuesta de Luisana Lopilato a quienes acusaron a su marido de violento: “Lo volvería a elegir mil veces más”

La actriz argentina defendió al cantante canadiense de las críticas luego de una serie de gestos que él tuvo con ella durante una transmisión en vivo por Instagram y que se volvieron virales.

Luisana Lopilato publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram defensa de su marido, el cantante canadiense Michael Bublé, luego de los comentarios de los seguidores que lo acusaron de maltrato tras una serie de gestos que llamaron la atención durante una transmisión en vivo de Instagram de la pareja.

“¡Es increíble como son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo!”, escribió la actriz en su último posteo con una placa negra con la frase: “Siempre hace lo correcto y deja para Dios las consecuencias”.

“Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia”, continuó.

“Y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quien es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo!”, escribió en relación al difícil momento que debieron atravesar en 2016 cuando su hijo mayor, Noah, fue diagnosticado con cáncer de hígado.

Todo empezó en el inicio de la transmisión que filmaron juntos este sábado, cuando ambos saludaron a los seguidores sin querer al mismo tiempo. “¡Holaaaa!”, dijeron casi al unísono y Bublé reaccionó codeando a su esposa, que se mostró sorprendida por su reacción y le pidió perdón.

Tras ese gesto, además, el cantante la agarró bruscamente del brazo y la acercó a él abrazándola del cuello para continuar con el saludo. “Hola chicos, soy Miguel Burbuja”, dijo utilizando el apodo con el que simula la traducción de su nombre al castellano y continuó con el video.

Unos minutos más tarde, mientras Bublé leía un cuento para sus seguidores, la actriz argentina notó que su marido tenía desacomodado el pelo y, cuando intentó peinarlo pasando la mano por su frente, él movió la cabeza, visiblemente molesto, para esquivarla.

Rápidamente, los seis millones de seguidores de Lopilato en Twitter reprocharon la actitud del cantante. Muchos usuarios compartieron además recortes de otros vivos de la pareja de los últimos días, como así también otros videos antiguos de archivos, y sugirieron que no sería la primera vez que se ven en público gestos agresivos de Bublé hacia su mujer.

“Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional”, “se nota que es violento”, “Luisana salí de ahí”, “siempre le habla de forma prepotente”, “quedé indignada con este trato”, entre otros miles de comentarios hicieron que “Luisana” se convirtiera en trending-topic durante la noche.

Luego, el humorista Martín Cirio, más conocido en redes sociales como “La Faraona”, publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias con fragmentos del video y apuntó contra Bublé.

Lopilato también dedicó gran parte de su mensaje para responderle a Cirio. “Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco”, expresó la actriz. “Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad y no este tipo de personas”.

Daniela, la hermana de Luisana también acompañó su descargo con un comentario en la publicación. “La verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices”, escribió la nutricionista. “¿Qué les pasa a todos? Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son. Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan», agregó.

Fuente: Infobae.

A.S