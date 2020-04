Empresas de San Vicente piden que se hagan efectivas las medidas económicas de ayuda anunciadas por parte del gobierno

El presidente de la Cámara de comercio de San Vicente, Héctor Hirsch, se refirió a la situación de los comercios y empresas en San Vicente. En esta localidad hay mayor flexibilidad con respecto a la cuarentena ya que hay menos cantidad y circulación de gente.

Héctor Hirsch – Radio Libertad

En tanto a los créditos que otorgan los bancos, muchas empresas no están pudiendo acceder. Esto se debe a que en muchos casos las tasas son muy altas para las pymes que no pueden tomar un crédito con 24% de interés. “Hay muchas trabas para acceder, los bancos no están siendo flexibles, exigen lo mismo que en una situación común y corriente” Afirmó Hirsch.

El pago de los sueldos por parte de los privados se ha cumplido parcialmente, en algunos sectores de mejor forma que en otros. Algunos sectores como los aserraderos, y empresas yerbateras funcionan de forma parcial, debido a las limitaciones de transporte.

