Coronavirus: salir a correr mientras dure la cuarentena, solo en ciudades más pequeñas y sin circulación viral

El Presidente anunció que evaluaba con los gobernadores habilitar las salidas a hacer ejercicio físico durante la cuarentena, aunque los infectólogos no lo aconsejan en áreas densamente poblada y con circulación comunitaria del coronavirus .

Para los infectólogos, la propuesta del » running administrado», por terminación del DNI y concentrado en un rango de pocas cuadras alrededor del domicilio sería difícil de aplicar en algunas ciudades, donde la densidad poblacional y la circulación comunitaria del virus son una combinación riesgosa, advierten.

«En las ciudades donde se registró transmisión comunitaria no lo veo conveniente. No es esencial y no es fácil de regular o instrumentar. Puede romperse el distanciamiento de metro y medio fácilmente. El objetivo actual es mantener la cuarentena y evitar los contagios», coincidió la doctora Gabriela Vidiella, infectóloga en Swiss Medical Group y miembro de la SADI.

De todas formas, para los especialistas la medida en sí misma no debería ser negativa, siempre que se respeten las medidas preventivas de distanciamiento social e higiene de manos. Consideran que podría ser beneficiosa porque alienta la actividad física.

«Si se respetan todas las medidas de seguridad no tendría que haber ningún riesgo. Hacer ejercicio físico trae muchos beneficios», aseguró Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano.

Además, enumeró las medidas de prevención necesarias: «Que cada uno corra aisladamente, nunca en grupos. Que la persona salga únicamente a correr y después vuelva a su casa, sin parar en lugares a charlar con gente o socializar. Que sea en lugares abiertos, como las plazas, o alrededor de sus manzanas. Pero lo más importante, es mantener el distanciamiento social y la higiene de manos al regresar. No es necesario usar barbijo para correr», sostuvo.

«Es deseable que la gente despeje su cabeza y haga actividad física. Es peligroso el hecho de que eso sea tomado como una forma de encuentro», coincidió Scapellato.

Por eso, los especialistas destacan que los riesgos solo podrían evitarse si cada persona cumpliera con las normas de prevención. «Funciona si cada uno respeta el horario y el día en el que le toca salir, evitando encontrarse con otras personas. Lo que no debe ocurrir es que sea una excusa para encontrarse y violar la cuarentena. Es un tanto difícil que no haya transgresiones», apuntó Guzzi.

Al mismo tiempo, la infectóloga alertó sobre los riesgos que podrían generarse en caso de no cumplir las normas. «El distanciamiento social es fundamental e imprescindible para mantener esas tasas de transmisibilidad tan bajas que hay en nuestro país. El riesgo es que con las transgresiones volvamos para atrás y que haya un aumento en el número de casos», afirmó Guzzi.

Fuente: La Nación

