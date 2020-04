Coronavirus: fútbol de Bielorrusia, acompañado por hinchas-maniquíes

Cerca de un centenar de maniquíes volvieron a ocupar parte de las localidades del estadio Regional Sport Complex Brestskiy, feudo del Dinamo Brest, donde éste derrotó 3-1 al Isloch Minsk en un encuentro de la cuarta jornada de la Liga de Bielorrusia.

Si bien hubo una aceptable concurrencia al escenario, se repitió esta iniciativa que se había puesto en marcha la pasada semana en el partido de Copa ante el Shakhter Soligorsk. Se trata de maniquíes con la cara impresa del hincha que previamente adquirió la localidad correspondiente.

💙 Virtual fans at the match against Isloch #fcdb1960https://t.co/r4863A2H7n pic.twitter.com/tKIREMRN48

— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 12, 2020