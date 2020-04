Coronavirus: el primer ministro británico, Boris Johnson, fue dado de alta luego de su internación por Covid-19

El premier británico Boris Johnson fue dado de alta del hospital este domingo, una semana después de ser admitido para el tratamiento del coronavirus y pasar tres días en cuidados intensivos.

“El primer ministro ha sido dado de alta del hospital para continuar su recuperación, en Chequers”, dijo el portavoz, refiriéndose a la finca del primer ministro en las afueras de Londres.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020