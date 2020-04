Argentinos en el exterior: la historia de 150 argentinos varados en Indonesia que piden al gobierno nacional un cronograma de retorno al país

En una carta abierta que dieron a conocer este sábado a través de las redes sociales, dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández – un grupo de argentinos que se ven impedidos de regresar al país por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus , solicitó desde Bali que se establezca un canal de comunicación oficial para informar sobre «cuál será el cronograma de repatriación» desde el mencionado destino. Pidieron que “no le den la espalda” como ciudadanos argentinos y que se «disponga de información y asistencia», ya que desde el 22 de marzo se suspendieron sus vuelos de ingreso de líneas internacionales y se continúa con el cierre de las fronteras, pero «sin respuestas» respecto a cómo solucionarán su regreso, lo que «angustia» aún más a la delegación.

De un sueño a una pesadilla. De disfrutar las vacaciones tan esperadas pasaron a quedar «varados» del otro lado del mundo, en un contexto global donde reina el caos y la incertidumbre, y que los lleva a momentos de angustias. Así se encuentra este grupo de personas que plantea a las máximas autoridades del país que «se otorguen respuestas reales de asistencia diplomática adecuada y desde los organismos competentes ante la situación compleja en las que nos encontramos en Bali, Indonesia, consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia por coronavirus, que suspendió la llegada de líneas aéreas con argentinos».

Para entender el contexto del reclamo, la carta publicada ayer corresponde a un grupo que salió del país el 12 de marzo de Buenos Aires rumbo a Indonesia, con sus vacaciones programadas. Su regreso estaba previsto para el 22 de marzo, pero se suspendieron todos los vuelos con destino a la Argentinas, y desde entonces se encuentran “varados” sin poder regresar al país, ya que la línea área informó que la Argentina prohibió los vuelos. Esa fue la fecha que se decidió la cuarentena y las restricciones, en medio de las vacaciones trataron de regresar al país.

“Cuando salimos el día 12 de marzo, todo era en forma completamente legal en el país. Incluso, el destino Indonesia no era un país de riesgo. Fue el 13 de marzo que comenzaron las comunicaciones de la emergencia sanitaria en la Argentina, y recién el día 20 se implementó la cuarentena obligatoria, cerrando las fronteras el día 26. Sólo regía cuarentena obligatoria en la ciudad de Buenos Aires para los que regresaban de zonas de riesgo, y no era el caso de Indonesia”, explicó por su parte, Pablo Pino Requena, de la localidad de Devoto, Buenos Aires.

Parte del grupo de argentinos varados en Indonesia.

“Nuestro pedido es concreto, buscamos la palabra oficial de alguien responsable que nos responda, alguien que se haga presente, alguien que se haga cargo de nosotros como argentinos y nos quite de la constante incertidumbre del no saber cómo resolver nuestra situación y la desinformación que tenemos en Indonesia”, publicó Guillermo Ghiotto, Director de la Escuela Nacional de Buceos y Actividades Subacuáticas, que se unió al reclamo de la delegación.

Hasta el momento nadie se habría comunicado para informar al grupo de argentinos varados en Indonesia de cuál sería el plan para repatriarlos. “Los mensajes oficiales aquí no llegan, nos enteramos de las cosas por los mensajes de algún familiar o alguien que comparte alguna noticia. Las escasas comunicaciones por parte de la embajada dejan entrever lo peor: no hay ningún plan ni cronograma de retorno”, señalan.

En ese contexto, la falta de información les despierta “angustia y desesperación”, donde el coronavirus no es el único temor. “Una estadía prolongada pondría en riesgo para la mayoría de nosotros tanto nuestra capacidad de solventarnos económicamente, como nuestra salud, física y psíquica”, advierten en la misiva.

La opinión de la gente en general es que al encontrarse en un destino turístico, están llevando una vida de relajo, “pero sepan compatriotas que las vacaciones terminaron el 23 de marzo, cuando el avión que nos llevaba de vuelta a casa despegó dejándonos atrás a toda la delegación de argentinos. Nuestra realidad es otra, nos encontramos en el cuarto país más poblado del mundo, con 255 millones de habitantes, donde la cuarentena siquiera ha sido considerada como una opción viable por el gran número de habitantes en situación de pobreza”, relatan.

La otra preocupación es que se encuentran en un país con un sistema de salud precario y las diferencias culturales que “en algún momento fueron tan atractivas, pero hoy se han vuelto una barrera cultural y del lenguaje que nos sumerge en el aislamiento, lejos de nuestro país. Como sucede en muchos otros países, los turistas comienzan a ser vistos con malos ojos”, explican respecto a la situación que viven. «En Bali están cerrando los hoteles y ningún país quiere extranjeros», agregaron.

Fotos de redes sociales de algunos de los argentino varados en Bali.

En este contexto, el mayor temor del grupo de argentinos es de enfermar de muchas otras enfermedades a la que están expuestos en esas zonas, intoxicaciones por la ausencia de agua potable, malaria, dengue, entre otros, y que constituyen cuadros de por sí ya difíciles de llevar en contextos normales y cuya posibilidad hoy se vuelven amenazas.

En la carta dirigida al Presidente de la Nación aclaran que en estos momentos no piden “más de lo que todo argentino merece, la voz de un Estado que se haga presente para poner palabras que ordenen y contengan. Tampoco estamos pidiendo dinero. Necesitamos la comunicación de un plan en vista a nuestro retorno, no hoy, no mañana, pero que sin dejar de tomar los cuidados y recaudos necesarios, no olvide la situación de urgencia en la que nos encontramos”, expresaron.

Finalmente, respondieron a lo que consideran “algunas calumnias que injustificadamente, generan en el pueblo el triste pensamiento de oponerse a nuestro retorno. No somos el problema, ni la causa del virus. Y si bien, gozamos de buena salud, no hay motivo por el cual no podamos someternos a los requerimientos y cuidados del Estado que garanticen una cuarentena exitosa en suelo argentino, como sucedió con muchos otros compatriotas que regresaron y cumplieron la cuarentena. No esperamos que nadie nos regale nada, cada uno afrontara de su bolsillo los gastos que sean necesarios para garantizar el retorno. Hay compañías dispuestas a volar, cuyo permiso ha sido retirado por el Estado”, señalaron.

“Solo les pedimos que por favor no nos olviden. No permitamos que la pandemia se transforme en tragedia”, concluyeron.

Entre el 16 y el 31 marzo el gobierno hizo posible el regreso de casi 70 mil argentinos. Se priorizó su vuelta según fecha de regreso y de acuerdo a la situación de vulnerabilidad. Trabajamos en forma ordenada para que las autoridades sanitarias puedan actuar eficientemente. — Felipe Solá (@felipe_sola) April 9, 2020

Por su parte, el actual ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Felipe Solá, a través de su cuenta oficial de twitter respondió algunos mensajes sobre la problemática que plantean los argentinos varados o sus familiares, ya que las circunstancias a considerar son de más de 10 mil personas que se encuentran en el exterior en lista espera de regresar. “Este es el número, que se amplía porque se suman argentinos que no son turistas. Algunos porque perdieron su trabajo a raíz de la pandemia y otros que residen hace años en el exterior y en este contexto desean volver al país”, explicó el canciller.

Informó que entre el 16 y el 31 marzo el gobierno coordinó el regreso de casi 70 mil argentinos. “Se priorizó su vuelta según fecha de regreso y de acuerdo a la situación de vulnerabilidad. Trabajamos en forma ordenada para que las autoridades sanitarias puedan actuar eficientemente”, sostuvo Solá.

Agregó que el gobierno argentino hasta el momento a destinado más de u$s 1.160.000 en 12 vuelos chárter y u$s 342 mil para asistir a los compatriotas en situación de vulnerabilidad comprobada. “No vamos a malgastar el dinero de todos, pero tampoco vamos a restringir la ayuda cuando sea necesaria. La Cancillería Argentina hace su trabajo y se esfuerza por contener y asistir a los varados en todo el mundo. Sabemos de la situación angustiante que están viviendo. No vamos a descansar hasta que cada uno de los argentinos y argentinas puedan regresar a su hogar”, concluyó.

Esta semana, fue coordinado el regreso de argentinos desde Cancún, Punta Cana, Bogotá, San José de Costa Rica y La Habana. En tanto, en horas del domingo aterrizará un avión procedente de Ciudad de México y el lunes llegará un vuelo desde Quito.

Por Patricia Escobar