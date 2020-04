Semana Santa: despliegan amplio operativo para controlar al dengue en Posadas

La Municipalidad de Posadas avanza con distintas medidas preventivas en controlar la proliferación del mosquito que transmite el dengue inclusive durante Semana Santa, porque la prevención no se detiene.

Todos los días, los agentes sanitarios realizan operativos integrales y tareas de sensibilización sobre las medidas que se deben adoptar dentro de los hogares para evitar los criaderos de este insecto.

Las actividades comenzaron este jueves a partir de las 08:00 con los operativos de control de criaderos de mosquitos, fumigación y sensibilización en las chacras 91 y 92.

Luego se realizaron intervenciones epidemiológicas en los barrios Belén y Mini City, como también en las chacras 49, 113, 67, 68, 70. Cabe remarcar que en la ciudad se aplica el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que incluye el seguimiento del paciente, por lo que la intervención se realiza en su domicilio y en un perímetro de nueve manzanas lindantes.

A su vez, hubo fumigación en los barrios Centro Correntino y Esperanza.

Se trató de una fumigación espacial que complementa a las acciones anteriores. Ante la presencia de la cuadrilla municipal, se recomienda abrir puertas y ventanas de las casas ya que el insecticida no es tóxico; por lo tanto, no afecta a personas, animales ni plantas. Con esta intervención se logra matar al mosquito adulto pero no a los reservorios.

Ya pare este sábado, los bloqueos epidemiológicos se concentraron – a partir de las 08:00- en los barrios Cocomarola Este, Prosol I, como también en la chacra 28 y en el microcentro posadeño.

Mientras que por la tarde, la comuna organizó el operativo de fumigación espacial en el barrio Nueva Esperanza A 4.

Vale resaltar el otorgamiento de indumentaria y elementos necesarios para hacer más segura la tarea diaria que desarrolla el personal del municipio.

CP