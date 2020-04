Coronavirus: “No hay ninguna posibilidad de que las personas se movilicen en Semana Santa, los controles van a ser muy estrictos”, anunció Herrera Ahuad

El gobernador de Misiones explicó que ya dio instrucciones para que las fuerzas de seguridad provincial de manera combinada con las fuerzas federales, sean rigurosos en todos los municipios y eviten fundamentalmente el movimiento de personas mayores de 65 años. Reveló que le pidió al presidente Fernández que la apertura de las fronteras sea el último eslabón en la salida del aislamiento y anticipó que trabaja en un plan para ayudar económicamente a médicos y sanatorios que no tuvieron facturación durante el mes de marzo y abril.

Oscar Herrera Ahuad (Red Ciudadana)

Lejos de flexibilizar la cuarentena y con la misión de cuidar primero la salud de los misioneros y luego ocuparse de resolver el impacto económico de la pandemia, el gobernador Oscar Herrera Ahuad redobló la apuesta para mantener a la provincia como una de las que menos casos tiene en el país y anunció que durante los días de Semana Santa, los controles serán extremadamente rigurosos, fundamentalmente con los mayores de 65 años que representan al grupo de riesgo para coronavirus.

“Hemos llegado hasta acá con mucha coherencia en momentos de contención de la pandemia. Misiones ha tenido más del 92% de la población dentro de sus casas. Eso nos ha llevado a que seamos una provincia que lleva varios días sin casos nuevos. Estamos realizando cerca de 100 test por día en diferentes grupos etarios”, resumió en declaraciones a Red Ciudadana de Posadas. “Vamos a ser extremadamente cuidadosos, muy estrictos, muy rigurosos en estos días de Semana Santa, porque hubo un entendimiento general en la Argentina como que el domingo se terminaba absolutamente todo y en realidad el domingo y el lunes comienza una nueva etapa de la cuarentena”, agregó el primer mandatario misionero.

Decreto 450/20 que establece normativas para la utilización de protección nasal y bucal en lugares públicos. pic.twitter.com/kHG9qRPRM2 — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) April 7, 2020

Herrera Ahuad desalentó cualquier intento por salir a visitar familiares o circular excepcionalmente en los días de Semana Santa. “No hay ninguna posibilidad que las personas se movilicen y aprovechen para salir en Semana Santa. Los controles van a ser muy estrictos por parte de las fuerzas federales. Van a ser controles combinados de las diferentes fuerzas en los distintos municipios. Se ha advertidos también a los intendentes de que no vamos a tolerar ningún movimiento extra al que no sea de la cuestión habitual y necesaria. Vamos a hacer rigurosos en la circulación de los adultos mayores, fundamentalmente de los mayores de 65 años de edad”. El gobernador argumentó la medida a partir de datos nacionales, “donde vemos que, del 100 por ciento de las personas internadas en áreas críticas de los diferentes centros de salud, el 90% son mayores de 65 años que están ocupando camas de terapia intensiva de alta complejidad y las personas que murieron por coronavirus en la Argentina en un corte promedio están por encima de los 60 años”.

Reunión con el presidente y los demás gobernadores

El jefe del Poder Ejecutivo en Misiones nuevamente abordó parte de los temas tratados en la videoconferencia del martes con el presidente Alberto Fernández y sus pares gobernadores de las demás provincias de la Argentina. Nuevamente aclaró que “en ningún momento de la reunión abordamos cuestiones de flexibilizar o de liberar actividades durante la cuarentena. El tema pasa por las actividades focalizadas en cada una de las provincias que se van planteando. Y en ese punto Misiones, ha tenido experiencia para ir habilitando con salvoconductos actividades medulares y que la interpretación del decreto presidencial nos permite a nosotros poder realizarlas. Ocurrió con la industria de la madera que en su momento lo planteamos como una actividad esencial para la construcción de camas porque la Argentina demandaba en su momento cerca de 20 mil camas para atender la pandemia y alguien las tenía que hacer”.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Agregó Herrera que “lo mismo pasa con la actividad de la yerba mate. La secansa de la yerba requiere de chips y esos chips requiere de la producción de aserraderos, de la madera. Así también con las Cámaras empresariales de la construcción de la provincia hablamos de la obra pública que está relacionada con la salud. Los hospitales deben seguir construyéndose porque no sabemos hasta que tiempo puede llegar a durar el aislamiento obligatorio y Misiones tiene varios hospitales prácticamente concluidos y deben terminarse las últimas obras, deben equiparse y son cuestiones focales”.

Herrera reconoció que la postura de Misiones en la reunión con Alberto Fernández fue muy estricta “en lo que hace a la frontera. Pedimos no abrirlas y que sea el último eslabón de la salida del aislamiento obligatorio. También hemos hablado del transporte interprovincial, nosotros tenemos provincias con circulación de dengue como Chaco o Corrientes. Mucha gente que va a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a la provincia donde hay circulación viral, entonces hemos hecho ese planteo que lejos está de ser una flexibilización, sino al contrario, es ser mucho más estricto”.

Impacto en el rubro de la salud privada

Ante la consulta de presuntas quejas de propietarios de sanatorios privados que anunciaron no poder afrontar el pago de sueldos a sus empleados, el gobernador repasó las acciones que lleva adelante su gobierno, desde que se decretó la Emergencia en Misiones. “Pusimos a disposición de las diferentes entidades de salud de la provincia de Misiones, créditos del Fondo de Crédito Misiones de hasta 5 millones de pesos, con un año de gracia y una tasa del 14%. A esa línea de créditos, varios sanatorios, instituciones de laboratorios se han presentado. Hemos llegado ya a la gestión de casi 65 millones de pesos que justamente están dados para el pago de recurso humano, fortalecimiento de guardias, compra de equipamiento y otro tipo de necesidades del sector privado”.

Admitió Herrera que “sin dudas que al igual que las demás actividades, el ámbito médico está en un 20% de su producción porque los consultorios están cerrados, porque no se generan internaciones, no se generan cirugías”. Y en ese sentido, el Gobernador contó que “estamos trabajando con la obra social provincial, primero para los profesionales médicos que facturan y que no pudieron hacerlo en marzo y seguramente van a tener dificultades en el mes de abril. Nosotros vamos a trabajar sobre una valoración de un promedio de los meses de enero y febrero y vamos a otorgarle ese monto a los médicos en particular, sobre todo para que cobren. Lo vamos a hacer durante el tiempo que dure esta restricción de la actividad privada”. Agregó que “con los sanatorios también vamos a tomar una medida similar para ayudar en este tiempo”.

DG