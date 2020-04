Coronavirus: violó la cuarentena, viajó en el baúl de un taxi y lo publicó en las redes

Se trasladó escondida en el auto para encontrarse con un joven. Una usuaria de Instagram vio la historia y la expuso con indignación. La policía investiga el caso.

La cuarentena por la pandemia de coronavirus sigue vigente y también se siguen conociendo casos de personas que infringen la medida dispuesta por el gobierno. Uno de los últimos episodios ocurrió el martes y tuvo como protagonista a una joven que se filmó en el baúl de un auto y subió el video después a su cuenta de Instagram.

Violó la cuarentena para ir a ver al novio, se metió en el baúl de un taxi, burlaron el control policial en Puente Pueyrredón y ella decidió subirlo a sus redes sociales. Ahora la busca la policía 😂 pic.twitter.com/1A3Ilbh4K5 — Samu (@samu3lmusic) April 9, 2020



El objetivo era encontrarse con un chico y pidió un taxi para que la pasara a buscar por su casa. Cerca del Puente Pueyrredón, en Capital Federal, manifestó cierto temor, pero dejó en claro también que no estaba dispuesta a resignar su encuentro. “Espero que no nos toque ningún control, Te juro que me meto en el baúl”, se la escucha decirle al conductor en la primera grabación.

Unos minutos después, efectivamente, la policía paró el vehículo y escoltó a la joven de nuevo a su vivienda. Entonces, pidió otro taxi y en un segundo video muestra directamente cómo arranca el recorrido escondida para llegar a su destino.

“Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos“, termina diciendo. Ella misma transmitió la situación en sus historias de Instagram y otra usuaria de la red social, indignada, viralizó los videos.

“Necesitamos ubicar a esta señorita. Sin ningún problema pasó por Puente Pueyrredon hace unas 3 horas, entre las 20.30 y 22.30, en un taxi que pasó los controles porque ella iba metida dentro del baúl mientras burlaba la cuarentena”, relató la usuaria.

La infractora borró todas sus cuentas sociales mientras la policía la busca para aplicarle una multa.