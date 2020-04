Paraguay tendrá un equipo que confirmará en 3 horas la presencia de Covid-19

La velocidad de diagnóstico es una característica del equipo que recibirá Paraguay, como donación del Organismo Internacional de Energía Atómica.

“Lo que nosotros tenemos confirmado es que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ya emitió las órdenes de compra, que es lo más importante. Primero tuvimos el anuncio del director general, quien informó directamente a Paraguay a través de un pedido que hicimos nosotros desde la Autoridad Reguladora. Él nos confirma eso vía Cancillería y lo más importante de cuando arranca un proceso de donación es cuando se emite la orden de compra”, comentó el ministro de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, Mario Gutiérrez

Dijo además, que se están realizando todos los procesos requeridos para que el equipo llegue al país. Se requiere previamente de una carta de donación con las firmas de la esfera diplomática.

“El último paso es entregar la carta de donación a la empresa transportista, ya que va a traer directamente a Paraguay. Esa entrega sería el 10 de abril aproximadamente, luego ya viene al país. En condiciones normales eso suele ser muy rápido, ahora hay que ver con el tema de los aviones, aeropuertos, etc. A lo mejor demora unos días, pero yo calculo que para mediados de abril eso tiene que estar en Paraguay”, manifestó.

Acerca del equipo

El termociclador llegará acompañado de varios insumos y reactivos químicos que se utilizan en cualquier proceso realizado con él.

“En realidad es un concepto de la biología molecular de siempre, pero al que se le agrega unos tintes de flúor y lo que hace es darle una luminiscencia, se ilumina más rápido el virus y esto hace que en el proceso de estar introduciendo estos reactivos al equipo ya se pueda ver si hay o no presencia de coronavirus”, explicó.

Agregó que: “Gracias a estos sensores de flúor, en 3 horas aproximadamente se sabe si está el virus presente y hasta puede llegar a ser más importante en un caso de extrema urgencia cuando ya no hay cama, por ejemplo, saber la severidad de la enfermedad. Se ve si el virus ya está bastante avanzado, si el paciente ya va a tener problemas respiratorios, entre otras cosas”.

“Aparte de la velocidad del diagnóstico, también la severidad de la enfermedad. Este equipo viene con reactivos para hacer 2000 muestras, después estos reactivos se pueden conseguir”, sostuvo.

No es cuestión de dinero

Gutiérrez dijo que hoy día cuesta mucho acceder a estos equipos y no es un problema de dinero, sino que nadie lo quiere vender.

“Paraguay hoy tiene dinero, el Congreso autorizó, nosotros no tenemos problema hoy para comprar, sino que el mundo no te está queriendo dar. Hay que agradecer a las Naciones Unidas por meter a Paraguay en el primer paquete. A mí me avisó un físico que trabaja con nosotros que él había escuchado esto de cuando se estaba investigando, entonces hicimos ya el pedido ese día y eso hizo que entremos entre los primeros países, o si no íbamos a recibir esto allá por junio, julio, porque después ya vinieron 70 países más que quieren la donación”, expresó.

