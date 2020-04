Para el titular de Cáritas Posadas, esta Semana Santa en cuarentena es un buen momento para renovar en familia los valores de la fe cristiana

El titular de Cáritas Diocesanas de Posadas, el sacerdote Alberto Barros, calificó esta situación de una Semana Santa en cuarentena y sin la presencia de los fieles en los templos como sorpresiva e inédita, pero la consideró una oportunidad para reforzar la fe cristiana junto a la familia y renovó su compromiso de continuar, con la institución que dirige, junto a aquellos que más lo necesitan por su situación de pobreza y vulnerabilidad que se ve agravada por la situación de aislamiento social.

Alberto Barros – FM Show

“Antes que nada con sorpresa porque a nadie se le hubiera ocurrido hace poco tiempo que la íbamos a vivir de esta manera”, respondió el sacerdote Alberto Barrros sobre cómo toma esta situación de la conmemoración de la Semana Santa en cuarentena para agregar que, “uno trata también de que esto sea una gran oportunidad. Ciertamente es una Semana Santa distinta, inédita, original, pero no por eso menos profunda, menos espiritual, menos fuerte”.

“También es cuestión de encontrar la manera desde la fe cubrir una presencia de Dios de un modo nuevo, mucha gente se hace esa pregunta, por qué nos pasa esto, donde estará Dios, bueno creo que está ahí en nuestro hogar, hoy tenemos la oportunidad de hacer en cada hogar una iglesia doméstica, con más tiempo para juntarse, leer juntos la palabra de Dios, reflexionar, rezar, renovarse en los grandes valores de la fe cristiana, como vivirlos de ahora en más”, sostuvo este martes (08/04) en diálogo con FM Show.

Sugirió, además, que esta situación sea una gran oportunidad para que “desde la fe podamos distinguir en que cosas hemos vivido de manera muy superficial o corrido detrás de cosas secundarias, tan poco importantes y esto nos obliga, de alguna manera, a volver a lo esencial, a lo importante, a lo que le da sentido a las cosas. Creo que es una gran oportunidad y para los sacerdotes es raro porque tenemos que realizar solos cada celebración, lo que no significa que no estemos en comunión de fe espiritual con nuestras comunidades”.

Agregó que de todas maneras se busca la forma de comunicarse por otros medios, “se puede participar a través de la televisión, la radio, redes sociales, reflexiones a través de la tecnología que nos van llegando, todos buscamos alguna manera de conectarnos por estos nuevos medios para que esta Semanas Santa sea también sumamente profunda y una oportunidad para salir fortalecidos para una vida cristiana mucho más profunda el día después”.

En el mismo sentido de las celebraciones sin la presencia de fieles en las iglesias dijo que “ahí donde la familia se reúne esta presente el mismo Jesús y la gente está valorando mucho eso, a pesar que esa alegría de reencontrarse en la iglesia domestica tiene algo de nostalgia no poder, este año ir a templos, juntarnos como comunidad, con la misma mezcla de nostalgia pero también de un redescubrir gozoso de ese encuentro familiar en la oración, en la fraternidad y en estar comunicados unos con otros de otra manera y eso es muy positivo”.

Respecto a la acción de los sacerdotes en estas situaciones críticas y de Cáritas en particular, Barros enfatizó que, “como sacerdotes no podemos estar lejos del dolor de nuestra gente, cada uno desde su lugar, de distintas maneras. Desde Cáritas Diocesanas, desde el primer día insistimos con lo mismo, distanciar si pero cerrados unos con otros no, con el corazón siempre abierto a la necesidad de los hermanos. En ningún momento hemos dejado de asistir en lo que podemos porque necesitamos de este aislamiento social que la gente se quede en casa pero también es cierto que junto con esto va apareciendo un drama social muy fuerte, la pobreza que se acrecienta, la gente que no tiene una changa para hacer y llevar el alimento diario y eso nos exigió redoblar una presencia en los barrios, en lugares difíciles, básicamente con alimentos, elementos de limpieza, de higiene. Es una etapa muy desafiante y hay que acompañar en este momento a quienes la están pasando peor por su situación de pobreza y marginalidad”.

Se excusó de opinar sobre las medidas que están tomando los gobiernos argumentando que, “entiendo que la gente que sabe son los que están aconsejando, no soy ningún experto en salud ni en economía, así que mi palabra no tendría ningún peso en esto”, aunque admitió que también tiene sus dudas sobre cómo y cuándo salir de la cuarentena por la situación de quienes si no trabajan “no va a tener que comer”.

Sugirió para seguir la liturgia de Semana Santa seguir la sugerencia que hicieron los obispos argentinos y la del Obispo de Posadas, “es la televisión, radio y redes sociales, el Obispo de Posadas a todas las celebraciones de esta Semana Santa, como la del Domingo de Ramos la hizo por Canal 12, también la transmisión de la radio del Obispado, Tupambaé y las redes sociales que permiten hoy un gran acceso a muchas celebraciones. Hay una enorme posibilidad de poder compartir la celebración a través de los medios de comunicación”.

EP/E.J.