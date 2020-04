“Hoy más que nunca las Marcas tienen que demostrar que sus clientes les importan”, aseguran desde PubliSí

La consultora de marca Rita Galmarini participó de una entrevista en RADIO LIBERTAD y allí pudo hablar de cómo transita este periodo de cuarentena y de cuáles son las recomendaciones para las Marcas, quienes hoy, más que nunca, tienen que demostrar cuáles son sus valores.

La expansión del coronavirus en todo el mundo causó que las personas se tengan que aislar en sus hogares, logrando de esa manera parar gran parte de la producción y la circulación. Las empresas y los diferentes emprendimientos –cualquiera sea su rubro- son parte de uno de los sectores más afectados y para sobrellevar esta difícil situación deben aprender a desarrollar nuevas maneras de trabajar y contactarse con sus clientes.

Muchas son las personas que han podido trasladar su Marca a las plataformas digitales, para poder seguir ofreciendo y distribuyendo a partir de allí sus productos y servicios. Aunque también son muchas aquellas que no han logrado hacerlo y para las mismas este momento comienza a tornarse un caos.

Pero ¡atención!, si sos un empresario o un emprendedor tenes que saber que actuar con paciencia y pensar con claridad te harán descubrir que no todo es tan trágico: “es un desafío que implica generar nuevas oportunidades”, dijo Rita Galmarini.

La Consultora de Marca, y una de las representantes de PubliSí (Estudio Integral de Gestión de Marcas), participó de una entrevista en RADIO LIBERTAD y allí comentó sobre la situación que viven en la actualidad las diferentes Marcas y de cuáles son las claves para atravesarla y salir de la cuarentena más fuertes que nunca.

“El mundo por fin paró a recargar baterías, es el momento para hacerlo. Sé que hay un montón de desgracias acarreadas, pero hay cosas que realmente salen de nuestro control. Se paró el mundo y nos está enseñando algo muy valioso pero depende de nosotros que vamos a aprender y que vamos a construir después de todo esto”.

Hablar de Marcas es hablar de un todo integral. No hace referencia solamente a un logo, sino que también a los valores del negocio o emprendimiento, son sus cualidades, lo que se dice de ellos. Es lo que los hace únicos y los diferencia de los demás.

Construir una marca, con cimientos sólidos y fuertes, implica un gran trabajo, que tiene que ver con el descubrimiento y la potenciación de ciertas cualidades. Lograrlo y generar empatía con los clientes, ganar su confianza y obtener su fidelidad se traduce en un triunfo y en momentos de crisis como éstos esa relación –más que nunca- debe ser atendida y protegida.

“Por más de que no nos compren, nosotros tenemos que tratar de hacerles llegar a sus casas el valor de la marca, que es único, irrepetible y que nos diferencia del resto”.

El hecho de no poder comercializar los productos o servicios no es excusa válida para no seguir acompañando a la familia de clientes. Hay que aprender a sacar de cada momento lo mejor, y éste –aunque sea difícil de transitar- también posibilitará que la Marca se asiente con más fuerza, pudiendo cosechar, cuando esto acabe, todo lo que ha sembrado en el camino.

“Este es el momento de empezar a sembrar para después cosechar. Hoy más que nunca las marcas tienen que demostrar que sus clientes les importan”.

F.S.