Coronavirus: un adolescente norteamericano crea el mayor rastreador web de casos de covid-19 del mundo

Se llama Avi Schiffmann, tiene 17 años y acaba de convertirse en uno de los creadores más solicitados en la crisis de coronavirus a nivel mundial. El adolescente no puede ir a clase, pero eso no le ha impedido crear nCoV2019.live , el rastreador web de casos de coronavirus más grande del mundo.

“Es divertido ser un adolescente normal, a veces se me olvida que dirijo una de las mayores páginas web del mundo”, confesaba el joven al portal QuickTake , de Bloomberg.

“Solo quería crear una manera fácil de rastrear los casos de coronavirus, porque me di cuenta que era algo muy complicado al tener que acudir a fuentes chinas para obtener datos oficiales y no entender nada porque estaba en chino”, dice, “Así que pensé que podía extraer las cifras oficiales y añadirlas a una base de datos mucho más amplia”.

Así nació nCoV2019.live, la página web donde se pueden comprobar los datos, por países, al momento y con datos actualizados a diario.

“Lo hago para cada uno de los países, yo solo quiero que la gente pueda obtener la información con tan solo echar un vistazo”, insiste. Y así es, con solo buscar un país, se puede ver el total de casos confirmados, de fallecidos, de casos más graves y de casos recuperados.

Como era de esperar, la página web ha sido todo un éxito, y el número de visitas no hace más que crecer..“En total tendré como 350 millones de visitas”, afirma Avi, “unos 30 millones a diario”.

Es tal el éxito del proyecto que no ha pasado desapercibido para algunas empresas, que ya le han ofrecido colocar anuncios en la web y monetizar el espacio para sacar rendimiento económico, llegándole a ofrecer millones de dólares si aceptaba hacerlo.

La primera sorprendida fue su madre, Nathalie, que no podía creer lo que su hijo había hecho desde el ordenador de su habitación, y ni mucho menos que hubiese empresas interesadas en el proyecto.

“Me acuerdo perfectamente, vino un momento y me dijo ‘he recibido emails de empresas que quieren poner anuncios en mi página web; es más, una de ellas me está ofreciendo ocho millones de dólares” Y luego me dijo que los había rechazado”, recuerda su madre.

Para Avi fue fácil rechazarles, porque lo hizo por una sencilla razón: no quería tener tanto dinero siendo tan joven.

“Creo que es muy fácil para mi rechazar este tipo de cosas, porque tampoco tengo mucho interés en ganar grandes cantidades de dinero. Me sentiría como muy adulto. Podría decir, vale, me jubilo ya; pero no me quiero jubilar con 17 años”, insiste el adolescente, que asegura que todavía tiene mucho por hacer y aprender antes de que eso suceda. “La mitad de las cosas que he hecho ni las sabía antes de empezar a programar”, dice.

Avi siente que su proyecto no solo puede ayudar a mucha gente a obtener información y a concienciar sobre la realidad de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, sino que también puede animar a otros jóvenes a crear y buscar vías por las que ayudar, solo así podremos superar la pandemia.

