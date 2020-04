Coronavirus: para Beigbeder no debería haber aumentos de precios en este momento de la cuarentena

El empresario y ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Carlos María Beigbeder dijo que por el momento no se recibieron aumentos de precios dado que las empresas que habían pautado los retrotrajeron y consideró que muchas PYMES tendrán problemas para afrontar el pago de salarios si no les permiten retomar la actividad, dado que sin recaudación se hace dificultoso enfrentar estos pagos, además de los gastos corrientes de cualquier empresa.

En diálogo con Radio Libertad, el empresario comentó que, “hasta ahora no hemos recibido aumentos, había empresa que iban a cambiar pero retrotrajeron el aumento, en líneas generales no deberían haber cambios de precios”, para agregar que la última vez que vinieron listas nuevas fue en febrero, “eran para cambian en marzo, y algunas estaban programadas desde enero y febrero para cambiarlos en abril, pero no aplicaron los aumentos. Solamente una bodega de vinos caros fue la que cambio pero no son productos de primera necesidad”.

Sobre el precio de los fideos, Beigbeder, quien es titular de una distribuidora de alimentos sostuvo que, “en líneas generales no cambiaron, puede ser alguno haya cambiado, hay mucha avivada también, puede ser que los despidieron porque habían comprado con sobreprecio. Yo creo que más que el sobreprecio fue una cuestión más que habitual, lo que pasa que ahora se descubrió, todos sabemos que el Estado es el comprador que más paga los bienes y servicios, no es que no le dejaron opción y tuvieron que pagar un poco más porque había que darle mercadería a la gente”

En ese sentido y sobre la forma de pago de los organismos oficiales, comentó que, “es verdad que el Estado no te paga a tiempo, es verdad que juegan con la necesidad del proveedor a veces, y entonces muchas veces el Estado no recibe el mejor precio porque no paga bien, la tasa del descubierto del Banco, no admite este sobreprecio, quiere decir que vos tenés que trabajar legalmente con el banco, vos tendrías que estar 10% más arriba, no esa diferencia”, para agregar que a veces son “avivadas” de algunos proveedores, “hay de todo, es como el ejemplo claro, con los barbijos y el alcohol en gel. Yo compre barbijos a 20 pesos, en enero. Hoy están 200 pesos entonces subió un 1000% el precio de los barbijos. Están inflando los precios. Yo creo que en este momento no hay otra cosa que ser solidarios”.

Respecto a los controles de precios y clausuras de comercios, el ex presidente de la CCIP consideró que a su criterio, “ninguna de las dos medidas va a funcionar, ni los sobreprecios ni los controles. Los controles de precios sirvieron, y no van a funcionar porque van a genera problema de abastecimientos, yo creo que hay que juntarse con los dueños de esos negocios y revisar donde está el problema, y si el problema es estrictamente de ese negocio hay que aplicar las sanciones”

Consultado por el pago de salarios, lo consideró como muy complicado y con muchos problemas para muchos comercios que no están contemplados dentro de las ayudas del Estado que, “realmente pueden generar a corto plazo el cierre de esos negocios, feo. Nosotros vamos a pasar momentos muy feos, como país, no solo como comerciantes, nosotros los comerciantes tenemos empleados atrás y familias y eso va a generar un momento muy complejo. Hay PYMES que tienen 20, 30, 50 empleados y ya quedan exceptuadas, y esas empresas también tienen que poder generar ventas para poder pagar sueldos. No solamente las pequeñísimas PYMES necesitan ayuda, hay un montón de empresas grandes que también están en situación de crisis, que van a terminar generando muchos despidos y problemas a su personal, porque no tienen con qué pagar”.

Agregó en el mismo sentido que, “cuando haces cheques, y empezás en la cadena de pago, pateas para adelante los cheques, hago a 30 días o a 60 depende de los proveedores, eso hace que te sigan entrando cheques a tus cuentas pero vos no estés generando plata de ventas para poder pagarlos, entonces lo que pasa es que los proveedores dicen: si no me pagas yo no te puedo seguir mandando mercadería, y ahí se terminó el negocio, así de sencillo”.

