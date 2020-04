Renunció el miembro del Comité Olímpico Argentino que reivindicó la dictadura

El teniente coronel y ex jefe de misión del Comité Olímpico Argentino, Diego Gusmán, renunció por escrito y ante el Comité Ejecutivo del COA, luego del repudio de importantes dirigentes del deporte nacional tras conocerse mensajes suyos en un grupo de Whatsapp del ente deportivo en los cuales el funcionario reivindicaba el Terrorismo de Estado y el accionar de los genocidas durante la última dictadura militar argentina.

Mediante una comunicación oficial, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, manifestó su “repudio e indignación” por la actitud del militar. «Con profunda tristeza no puedo más que indignarme y rechazar que una persona que forma parte del Comité Olímpico Argentino, nada menos que como jefe de misión de deportistas que representan nuestra Bandera a nivel mundial, nos agravie con una versión distorsionada de la historia, reivindicando hechos que fueron condenados por la sociedad y la Justicia”, agregó, quien además pidió a «los miembros del COA que hayan hecho esas valoraciones se retracten, y que el presidente de la entidad, Gerardo Werthein, tome las medidas pertinentes en defensa del propio organismo”.

Previa a esta renuncia, Werthein había suspendido a Gusmán y le había abierto un sumario. «En el Comité Olímpico Argentino que me toca presidir no hay espacio para quienes reivindiquen como héroes a condenados por la Justicia por crímenes de lesa humanidad. La diversidad de opiniones no incluye la tolerancia para este tipo de expresiones inaceptables», fueron las palabras del titular del COA.

Fuente: Página 12

D.A.