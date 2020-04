Por la denuncia de sobreprecios, Daniel Arroyo le pidió la renuncia a uno de sus funcionarios

Un día después de respaldar la operación y culpar a las empresas, el ministro de Desarrollo Social desplazó al titular de la secretaría de Asistencia Crítica.

La resolución tomada por Arroyo, luego de hablar con el presidente Alberto Fernández, es el primer resultado de la investigación que se inició sobre esas compras.

Gonzalo Calvo

También se va a revisar el circuito administrativo para las compras en el Ministerio que Fernández ordenó frenar. Por esa razón, no se descartan más cambios, detallaron fuentes oficiales.

Calvo, que fue secretario de Seguridad de Almirante Brown, sigue siendo un hombre cercano al intendente Mariano Cascallares, y actuaba como nexo entre los jefes comunales y la cartera que dirige Arroyo.

«Creo en la honestidad de Daniel Arroyo. Él dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para saber qué paso. A mí lo que más me preocupó de todo esto es lo que me dijo, que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y que tuvo que enfrentar el dilema de: alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió lo primero», argumentó Fernández en Desde el Llano tras conocerse la irregularidad.

(Fuente: TN)