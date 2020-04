Héroes cotidianos: un misionero fundó una humilde biblioteca y ahora envía libros gratis por WhatsApp a todo el país y al mundo

Se dice que en toda crisis hay una oportunidad, por eso los miembros de la Biblioteca Popular 2 de Abril no lo pensaron dos veces y decidieron implementar una estrategia para que más personas adquieran el hábito de la lectura en este tiempo de cuarentena. La idea de enviar libros por correo electrónico y Whatsapp ya trascendió fronteras, no solo de la tierra colorada, sino del país. Norberto Rivas, es el fundador del espacio y habló con Misiones Online, sobre esta iniciativa altruista que persigue este pensamiento: «los libros en los estantes no sirven, tienen que estar en las casas de los lectores» y ahora en los celulares y computadoras. Conocé cómo podés solicitar un libro en esta nota.

El tiempo de aislamiento no tendría porque ser una limitación para que más lectores se sumen. Norberto Rivas, fundador de la Biblioteca 2 de Abril y los miembros del directorio lo sabían, así que decidieron aprovechar esta coyuntura y promover la lectura en casa.

Todo se remonta a la etapa escolar de Rivas, cuando una de sus maestras se molestaba porque él hojeaba los libros, la “mae” quería que los libros se mantengan intactos, pulcros y casi nuevos. Esa experiencia, motivó a Rivas a fundar hace cuatro años la Biblioteca Popular 2 de Abril, una propuesta distinta que nació en el corazón de Misiones y que promueve el acceso libre de libros, en los espacios más humildes.

«Estamos pregonando la lectura gratis manejamos un sentido distinto, donde el libro debe ser hojeado, usado, si el libro es rayado no hay que enojarse porque la persona que raya el libro es porque quiere que se le grabe ese texto. Recuerdo tener una maestra que no quería que hojeemos el libro. Nosotros pregonamos algo distinto: ‘un libro en un estante no sirve, el libro debe estar en la casa del lector”.

Es por ello que en la pequeña sede de Miguel Lanús orquestó , junto a los voluntarios del directorio de la biblioteca una manera de promover la lectura en tiempos de cuarentena.



“Se nos ocurrió enviar libros por WhatsApp y correo electrónico y lo que no queríamos era incurrir en algún delito, por eso, inicialmente solo mandábamos fotos de las páginas, hasta que las plataformas de la editoriales fueron abiertas y allí fue un boom, empezamos a mandar las publicaciones completas”, dijo.

Hasta ayer, ya se han enviado 1076 libros por WhatsApp y correo electrónico. “Por día tenemos alrededor de 30 y 40 libros por día».

La experiencia eliminó fronteras y en eso radica el poder de la lectura: “enviamos a un grupo de Argentinos en Estados Unidos y a otros en Sao Paulo (…) al ver la plataforma de Misiones Online se sumaron a esta novedad. Llevamos esta metodología a todo el país y es un orgullo para nosotros porque somos una biblioteca chiquita donde pregonamos la lectura gratis y no cobramos nada».

Los más demandados

Rivas sostuvo que notaron que los libros de autoayuda están siendo muy pedidos, así como los de inteligencia emocional, sin embargo la semana pasada se incrementaron mucho los textos escolares. «Lamentablemente nosotros no tenemos esos libros porque las plataformas no habilitan o sino nadie compra, por eso le sacamos fotos de las tareas específicas y les enviamos. No de todo el libro».

En el caso de los escritores misioneros, lamentó que no tengan estos libros para ofrecer «es impresionante la demanda que hay, pero nosotros hablando con los escritores les pasamos a los lectores entre 20 o 30 hojas y les incentivamos a que compren el libro porque sabemos lo que les cuesta a los escritores misioneros publicar un libro y ponerlo a la venta y no están digitalizados”, afirmó.

A través de esta iniciativa incentivan la compra de este tipo de productos locales. «Nosotros les damos las direcciones para que puedan conseguir los libros. Cuando nos piden algún tipo de libro como de poemas damos el de escritores misioneros».

Para mantener la biblioteca, los voluntarios tienen trabajos particulares. Precisó que el único cobro es de 100 pesos anuales a los adultos. «Esta es una tarea muy gratificante nosotros incentivamos que la gente lea, creemos que la persona debe instruirse y más los chicos. Ellos no deben pagar».

«Apoyamos nuestra iniciativa de no cobrar los libros y nos ha llevado a expandirnos iniciamos en el 2016 y hoy tenemos 25 bibliotecas, pero son en espacios muy reducidos y en barrios populares, no es necesario que tengamos un edificio cuantioso con aire acondicionado, tenemos algunos sin piso como en Miguel Lanús y antes de la cuarentena tenemos mucha visita de chicos, es impresionante». Preciso que 21 están en Misiones 3 en Paraguay y una en Jujuy.

