Desde el sector maderero consideran prioritario avanzar en una rápida reactivación del mercado

Para el presidente de la Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Román Queiroz, más allá de las medidas de los gobiernos tanto provincial como nacional en permitir reiniciar la actividad del sector y brindar ayudas crediticias y tributarias, lo más importante es la reactivación del mercado porque de poco sirve poner en marcha una industria si no tiene compradores, mostrando preocupación por cómo afrontarán los salarios de abril sin acceso al crédito por parte de los bancos.

Román Queiroz-Radio Libertad

“Es una situación bastante compleja”, estimó Queiroz en diálogo con Radio Libertad porque “por un lado la provincia toma medidas la apertura de las industrias, el diferimiento de algunos impuestos provinciales, que nos viene bien, pero nuestra preocupación mayor es el mercado en este momento, las exportaciones se cayeron abruptamente y el mercado interno está prácticamente paralizado, estamos bastante preocupados porque abrimos las industrias pero prácticamente no tenemos pedidos”.

Consideró que si se avanza con la intención de reactivas algunas obras públicas y privadas, “podríamos empezar a trabajar y creemos que con esto lentamente vamos a poder volver, no a la normalidad, pero por lo menos va a haber un poco más de mercado, pero sabemos que se vienen meses realmente muy duros y que va a haber que hacer un esfuerzo entre todos los sectores para tratar de sobrellevar de la mejor manera esta situación”.

Respecto al pago de los salarios en la forestoindustria comentó que por lo que sabe estima que el salario de marzo, “no todas, pero gran parte de las empresas pueden o van a poder afrontarlo con el capital de trabajo que mantuvieron, la gran dificultad va a ser el salario de abril que todavía no venció. La primer quincena vence el 20 de abril y ahí va a estar la dificultad y vemos que los bancos todavía no están siendo accesibles con el tema de los créditos”.

“Hay una dificultad muy grande de acceder a los créditos porque una cosa es que el Gobierno pueda anunciar que hay créditos pero la burocracia que estamos percibiendo es más complicada que lo que pensábamos y el acceso al REPRO esa asistencia desde el Estado para los salarios todavía no está bien organizada así que tampoco tenemos acceso a esto”, explicó el empresario maderero.

Agregó en ése sentido que “es una preocupación muy grande que tenemos de cómo afrontar los salarios del mes de abril, además muchos necesitaban créditos para arrancar, para trabajar también porque como decía el poco capital de trabajo que tenían lo destinaron para pagar salarios de marzo, para seguir operando, pagar fletes, combustible, materias primas y todo lo que hace falta para el normal funcionamiento, estamos en un cuello de botella muy grande”.

Sobre la posibilidad de contar con el aval del Fondo de Crédito Misiones para calificar en los bancos que puso a disposición de las empresas misioneras el Gobierno provincial, Queiroz dijo no tener comentarios ni quejas al respecto considerando que no cree que haya mucha dificultad, para manifestar que , “estamos teniendo dificultades para acceder a los créditos de la Nación, entendemos la coyuntura y que están saturados los sistemas, es muy difícil conectarse a los sitios de internet porque hay millones de personas que están queriendo acceder a esos beneficios y estamos día a día viendo cómo podemos alcanzar un crédito para ver si podemos afrontar los gastos de abril”.

Federación de Basquet

Por último, consultado en su carácter de presidente de la Federación Misionera de Básquet, Román Queiroz trazó un panorama, en los clubes, similar al que atraviesan las empresas de la provincia y el país, con la falta de recaudación para afrontar los gastos corrientes de cualquier institución y dijo estar esperando una reunión con el ministro de Deportes, Rafael Morgenstern para ver si habría alguna ayuda por parte del Gobierno provincial.

Sobre el reinicio de la actividad deportiva, la comparó con las fechas que se barajan para el reinicio de las clases y estimó que cree no será antes de junio o julio, aunque como muchas cosas hay que esperar el devenir de loa acontecimientos.

EP/E.J.