Coronavirus: “Lo que más recordará el niño no será la materia, sino la experiencia que vivió con sus padres”, dijo una psicóloga

Gisela Encina, presidente del Colegio de Psicólogos de Misiones, brindó ciertas pautas para sobrellevar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Afirmó, que es importante conectarse y no enfocarse en la información negativa, sino que en este tiempo puedan fortalecer las relaciones. Señaló que “cuando recordemos el evento (cuarentena) recordaremos el impacto general, emocional, social, y los vínculos que se fortalecieron o se debilitaron”.

La presidente del Colegio de Psicólogos de Misiones, Gisela Encina brindó algunas pautas para que la población pueda sobrellevar este periodo de cuarentena en familia.

En relación a la manera en que se abordan las situaciones de aislamiento y el impacto de este en un núcleo familiar, la especialista indicó que “hay que evaluar cada situación en particular, por ejemplo, tener en cuenta si la familia es intolerante, tiene baja tolerancia a la frustración e impaciencia, eso puede desencadenar reacciones violentas e impulsivas y eso requiere de un trabajo especial de profesionales”.

A esto se suman los tipos de personas que comparten el aislamiento, un niño, un adolescente, tienen etapas evolutivas diferentes. No obstante, explicó que la similitud radica en que todos recordarán el impacto de esta cuarentena y cómo la vivieron. “Los niños, adolescentes y nosotros cuando recordemos el evento recordaremos el impacto general, emocional, socialmente con los vínculos que se fortalecieron o se debilitaron”.

Clases online

Sobre las clases virtuales, Encina precisó que es importante más que el contenido, la experiencia que viven los padres y los hijos. “Los niños quizá no recuerden el contenido de la materia , pero sí la experiencia que vivieron”.

Es decir, dependerá mucho de cómo los adultos manejan estas situaciones de estrés, que también los afecta a ellos.

“El contenido en sí, probablemente se recuerde, pero lo que uno más aprende es el impacto emocional, cómo nos sentimos, cómo transitamos en una situación de crisis general. Aprenderá cómo sus padres resuelven una situación de estrés, incertidumbre e inseguridad, y eso es lo que nosotros estamos enseñándoles”.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

En estos casos, el ejemplo de los adultos no pasará desapercibido. En el caso de los adolescentes es importante también comprender que también están padeciendo una nueva experiencia.

“Los chicos que estaban acostumbrados a salir a la plaza, el tere compartido y para un adolescentes era un momento importante porque el grupo, incluso es más importante que la familia, debe,mos enseñarles a afrontar estas situaciones, pero con el ejemplo si como adultos nos frustramos y desesperados les decimos ¡cálmate! es como un doble discurso”, indicó.

Añadió que en este rango de edad, “lo positivo es que los adolescentes siguen conectados en las redes. No obstante esta situación de Aislamiento Social Preventivo lleva a cambios conductuales, y algunos ese impacto los reciben con un bagaje interno que pueden sobrellevarlo y otros no”.

En el caso de las personas con un trastorno de ansiedad, “hará que una situación grande se ve súper grande y los pensamientos catastróficos serán más frecuentes”, comentó.

Por ello, recordó que esto es algo transitorio, es decir no va a durar para siempre y que eso es algo que debemos tener siempre en cuenta.

Informó que mucho profesionales de la salud mental ofrecen acompañamiento virtual y algunos de manera gratuita. “Desde la página del colegio de psicólogo damos algunos recursos”, por lo que importante enfocarse no solo en lo negativo de la pandemia, sino en aprovechar este tiempo para conectarse con otros familiares, no ver tanta información negativa en los medios, etc.

