Coronavirus: embarazo, parto y lactancia materna en tiempos de Covid-19

El Covid-19 avanza muy rápidamente en el mundo y como todo virus nuevo, requiere de una investigación y tiempo para evaluar qué consecuencias puede tener en determinados grupos. En este caso, Héctor Manuel Riera, médico y director del Sanatorio Boratti explicó la pandemia en relación al embarazo, el parto y la lactancia materna.

En primer lugar, Riera comparó con otro virus que también paralizó a gran parte del mundo “con la Gripe A tuvimos muchos problemas, fue muy grave y el problema que tuvo era que las embarazadas eran uno de los factores elegidos por el virus, el grupo de riesgo eran los niños, las embarazadas, las personas adultas y las personas con enfermedades preexistentes. Acá lo que se está viendo con el Covid-19, si bien es muy nuevo, son dos cosas importantes, embarazadas que han tenido covid en el primer trimestre del embarazo aparentemente no se ha demostrado que el virus alteré la formación del feto”, señaló director del Sanatorio Boratti y agregó que “el hecho de estar embarazada no condiciona que sea un factor de mayor riesgo como lo era en la gripe A”.

Asimismo, el doctor aconsejó que la madre evite asistir a los centros de salud si el embarazo va bien y que pueda realizar sus consultas a través de lo distintos medios virtuales que lanzó el ministerio de salud. “Solamente concurran en caso de tener síntomas o antecedentes o algo que implique que pudieran estar cursando el coronavirus”, dijo.

En cuanto a la transmisión vertical (antes, durante o tras el parto por lactancia materna) en mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre de embarazo “un mamá que está embarazada y tiene el coronavirus en el sexto mes de embarazo no se lo pasa al bebé a través de la placenta, el bebé no estaría aceptado por el coronavirus. Está comprobado en un 99% que el virus no se transmite a través de la leche materna”, indicó el médico.

“Si una mamá tuvo coronavirus en la última semana de su embarazo, esa mamá va y tiene su parto normal, y el bebé va nacer sin coronavirus, porque no hay transmisión vertical, el bebé podría tomar la leche del pecho materno porque no se transmite el virus a través de la leche, pero se lo puede transmitir a raíz de un estornudo, de la tos”, comentó Riera.

El coronavirus se transmite al tocar una superficie contaminada y luego cuando se lleva la mano a la cara. Por eso es importante el frecuente lavado correcto de manos “si la mamá tiene Covid, pero no tosió, no estornudó no le habló hacia la cara al bebé, pero por ejemplo, tocó un elementos que puede ser una mesa o una computadora, o celular, donde el virus está depositado si esa mamá tocó al virus lo tiene en sus manos y después le acaricia la frente al bebé sin lavarse las manos probablemente le transmita el coronavirus”, contó.

Los bebés nacidos de madres que dieron positivo para coronavirus necesitarán seguimiento neonatal y vigilancia continua y deben realizar el test después del alta “hasta el dia de hoy, no está comprobado que el virus se transmita de la mamá embarazada al bebé que está dentro de la panza, no está comprobado ni demostrado de que se transmite por la leche, una vez que salió el bebé está expuesto al mundo impredecible donde a lo mejor la mamá no tiene coronavirus, pero viene a visitarlo la tía que todavía no presenta síntomas, por eso hay que tomar todos los recaudos necesarios”, finalizó Manuel Riera.

