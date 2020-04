Coronavirus: murió la madre de Pep Guardiola tras contraer el covid-19

El COVID-19 se cobró una nueva víctima entre las más de 70 mil muertes que produjo en todo el mundo. En este caso, la cuenta oficial del Manchester City anunció el fallecimiento de Dolors Sala Carrió, madre del entrenador español Pep Guardiola. La mujer tenía 82 años y radicaba en Manresa, Barcelona, en donde contrajo el coronavirus.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020