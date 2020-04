Coronavirus: confirmaron 11 muertes en el estado brasileño de Santa Catarina y 417 positivos, uno en la ciudad de Itapiranga

El gobernador del Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, brindó una entrevista virtual en la noche del lunes a la Red O Globo (G1), confirmó el número de víctimas por COVID-19 y el total de contagios positivos que alcanzan a las 417 personas, donde un caso se registró en la ciudad de Itapiranga, localidad lindante al municipio de San Pedro, Misiones, Argentina.

El gobernador Moisés explicó que la última muerte registrada en el estado por coronavirus fue la de un hombre de 57 años que vivía en la ciudad de Gaspar. “Murió en la tarde del sábado, estaba internado en la UTI de un hospital en Blumenau y tenía diabetes e hipertensión, dolencias crónicas que lo colocaban entre el gripo de riesgo de Covid-19”, explicó el gobernador en la prensa brasileña.

En el informe oficial divulgado por Moisés, indicó que “en todo el Estado de SC se tiene 417 casos confirmados de coronavirus en 58 ciudades. Son 38 las personas internadas en UTI, otras 13 en la red pública y unas 25 en sus domicilios. En la región, el estado aún no encontró nuevos casos en Itajaí, que registró 26 infectados, en el Balneário Camboriú otras 22 personas, con 12 que eran navegantes. En tanto, en Itapema hay tres infectados y en Porto Belo otras 4 personas en la misma situación”.

El listado de Ciudades y casos positivos confirmados en Santa Catarina

Águas Mornas 1

Antônio Carlos 8

Araranguá 4

Balneário Arroio do Silva 1

Balneário Camboriú 12

Balneário Gaivota 1

Biguaçu 1

Blumenau 52

Botuvera 1

Braço do Norte 16

Brusque 1

Camboriú 7

Canelinha 1

Chapecó 6

Criciúma 27

Florianópolis 99

Gaspar 5

Governador Celso Ramos 2

Gravatal 4

Içara 1

Imbituba 6

Indaial 2

Irati 1

Itajaí 21

Itapema 3

Itapiranga 1

Jaguaruna 2

Jaraguá do Sul 6

Joaçaba 1

Joinville 25

Lages 4

Laguna 3

Mafra 1

Morro da Fumaça 1

Navegantes 4

Palhoça 3

Papanduva 2

Paulo Lopes 2

Pedras Grandes 1

Pescaria Brava 1

Pomerode 1

Porto Belo 4

Rancho Queimado 2

São Domingos 1

São Francisco do Sul 2

São José 17

São Lourenço do Oeste 1

São Ludgero 3

São Pedro de Alcântara 1

Siderópolis 5

Sombrio 3

Santo Amaro da Imperatriz 1

Tijucas 2

Timbé do Sul 1

Timbó 1

Tubarão 19

Urussanga 2

Videira 1

Total: 417

Con más de 67 muertes en 24 horas, Brasil totaliza 553 fallecidos desde que empezó la pandemia de coronavirus. También crece el número de infectados y el número asciende a 12.056.

Un caso para prestar atención a las comunidades Mbya Guaraní

La ciudad brasileña de Itaparinga se encuentra frente al municipio de San Pedro, del otro lado del Pepirí Guazú, lindante a la reserva de Biosfera Yabotí. Es un límite frágil entre Brasil y Argentina. De un lado, el estado de Santa Catarina, del otro, la Reserva de Biósfera Yabotí.

Es costumbre de los paisanos de las comunidades indígenas recorrer seguido el territorio “sin fronteras”, cruzar el arroyo para visitar a sus parientes, o buscar respuestas de asistencia de salud ante sus emergencias, recurriendo al hospital de Itaparinga, como sucedió días atrás en la que una adolescente indígena (14 años) de la comunidad Tacuaruzú fue mordida por una víbora y cruzó al país vecino para su asistencia médica.

Si bien las 7 u 8 comunidades –de un total de 120 en promedio que hay registradas en toda la provincia- que habitan dentro de la reserva Yabotí tienen por costumbre y tradición cultural vivir «aislados» dentro de la selva misionera, su población se encuentra vulnerable frente a determinadas situaciones. Y ante la pandemia global por coronavirus que se registra, con un número de casos en alto incremento como se da en Brasil, lo sucedido en la comunidad de Tacuaruzú es un llamado de atención sobre cuál es el protocolo de prevención y los mecanismos de seguridad que se deberán reforzar para proteger y contener a los Pueblos Indígenas del lado argentino, y para todas aquellas que habitan en zonas rurales, especialmente alejadas, y en situación de pobreza.

Si bien las comunidades están informadas sobre las recomendaciones, muchas de ellas no cuentan con la asistencia de salud, la comunicación necesaria y frecuente ante las emergencia actual que se vive, o la alimentación adecuada para responder a la cuarentena. Un contagio masivo en una comunidad aislada sería una verdadera tragedia.

