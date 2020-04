Coronavirus: los jugadores del OTC se entrenan en sus hogares

Oberá Tenis Club (OTC), planificó entrenamientos individuales para todos los integrantes del plantel profesional tras la suspensión de la competencia dada la pandemia del Coronavirus. El cuerpo técnico ofreció detalles de la metodología adoptada para mantener el ritmo en esta etapa de La Liga Argentina.

La pandemia del COVID-19 (Coronavirus) provocó la suspensión de La Liga, tras jugar algunos partidos sin público. Por lo que, ante esta situación, los equipos debieron adoptar diferentes medidas para continuar en contacto y manteniendo el físico de los jugadores, estando en casa.

El equipo Celeste, no quedó exento y debió adaptarse al momento y planificar hacia un futuro incierto en un gran momento deportivo que lo tenía como protagonista de la Conferencia Norte, invicto de local en la actual temporada y Campeón del Super 4.

El cuerpo técnico liderado por Leo Hiriart, DT del equipo, detalló la manera en que vienen trabajando con sus dirigidos; destacando el compromiso de muchos de ellos de permanecer en Oberá y seguir al pié de la letra las indicaciones.

Uno de los asistentes, Marcos Figuerero explicó que: “esta situación me afecta rotundamente, como a todos. No poder estar y cumplir con las tareas diarias que requiere mi puesto de trabajo. Si bien se pueden hacer algunas cosas en la distancia, como muchos otros entrenadores lo están haciendo, pero es lo mínimo. Específicamente no tengo mucho para hacer, se ve afectado por la falta de competencia claramente. Como cuerpo técnico, sí estamos planificando sobre diferentes situaciones. Por ejemplo, con el PF Leo Santa Andrea por la parte física con los jugadores, que trabajan desde sus casas con distintas ideas y ejercicios para mantener la línea de trabajo que se venía haciendo”.

Respecto a la comunicación con sus compañeros señaló “día a día nos comunicamos, con videollamadas sobre todo que a veces son individuales y otras colectivas. Destacó claramente el compromiso de todos, lo vi siempre en los jugadores, ya sea en temporada regular como en este momento que estamos viviendo”.

En tanto que Roberto Vico, quien también se desempeña como asistente, manifestó “la cuarentena afectó principalmente al equipo por el momento que estaba atravesando: el no poder continuar con el trabajo diario y seguir teniendo el nivel de equipo que tenía hasta el receso por la pandemia. El trabajo se planificó para que los jugadores sigan con movimientos individuales por el motivo de no poder estar en el club”.

Además el profe, indicó que a diario se comunican con sus compañeros de trabajo, por diferentes medios, “con los jugadores es cada dos o tres días para estar al tanto de sus actividades y apoyarlos en lo que necesiten en este momento tan complejo para todos. Veo un compromiso muy importante de parte del equipo y del cuerpo técnico a tal punto que un gran porcentaje sigue en Oberá.

El preparador físico, Leo Santa Andrea, es tal vez quien mayor protagonismo tiene en esta etapa, su tarea es importante para que pese a no poder entrenar cara a cara, debe enviar las actividades semanales a los jugadores, “esta situación afecta mucho porque mi trabajo lo realizo con los jugadores en contacto, explicando las rutinas, viendo que la ejecución sea la correcta, facilitando ayuda si lo necesitan, etc. Lo cual hoy en día es muy difícil ya que no lo puedo hacer. La planificación la hago semana a semana, ya que se va modificando las pautas desde el gobierno nacional. En lo que va de la suspensión de actividades hemos modificado varias veces los entrenamientos con el plantel profesional.

En referencia a cómo trabajan y se contacta con los jugadores y demás integrantes del cuerpo técnico dijo “estoy en comunicación con ellos día por medio más o menos y vamos coordinando lo que pueden hacer de acuerdo a lo planificado. Hoy en día algunos están acá en Oberá y otros se fueron a sus ciudades. Todo lo comunico por medio de WhatsApp o correo electrónico. Esto lo hablamos a menudo con el cuerpo técnico y coordinamos haciendo videollamadas entre nosotros para que el mensaje sea el mismo. Éste equipo es muy profesional. Se cuidan con su alimentación, su cuerpo, respetan las normativas de entrenamiento. Están realmente comprometidos con los objetivos que se plantearon desde el cuerpo técnico y la verdad que estamos muy contentos con ello.

Por su parte, el kinesiólogo Gonzalo Sabotke, expresó “la mejor forma que tenemos de prevenir lesiones y la que nos viene dando resultados son los trabajos propios de básquet en el parquet, la cual se está viendo afectada por la cuarentena, la tarea para la casa fue mantener activos nuestros jugadores, mantener activos la zona media principalmente. Prácticamente todos los días hablo con los chicos con algunos más otros menos, lo dije en un principio

cuando arrancó la temporada es un equipo muy responsable no tengo dudas que lo llevan al pie de la letra cada indicación”.

Los jugadores y la importancia de la alimentación

Uno de los más experimentados es Rodrigo Sánchez, quien compartió su experiencia de estos tiempos tan particulares que estamos atravesando, “hablamos todos los días con los chicos, tenemos un grupo de WhatsApp y allí intercambiamos las actividades y cómo lo vamos llevando adelante. En mi caso, tengo algunos elementos para poder trabajar la zona media, hacer abdominales y flexiones, pero la parte aeróbica que es lo más importante no podemos hacer. Algo tan importante como lo anterior es la alimentación, que me cuido estrictamente para no desbalancearme”.

Por su parte, el capitán Maximiliano Martín, también detalló cómo entrena durante el confinamiento, “el club nos autorizó a llevarnos a nuestras casas algunos elementos del gimnasio, lo que me permite poder entrenar con pesos. Por suerte Juani Suppi es mi vecino y le dedicamos dos horas por las tardes de entrenamiento juntos. El Profe nos dejó rutinas que nos permiten movernos y mantenernos en forma. También nos cuidamos mucho con la comida, que es más estricta que cuando entrenamos”.