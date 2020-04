Coronavirus: “Es muy importante el trabajo que se está realizando con la plataforma Guacurari”, destacó Alberto “Colita” Galarza

En el marco de la pandemia del Coronavirus, el presidente Alberto Fernández señaló este sábado que tiene previsto que el próximo domingo se termine la cuarentena y reiteró que las clases no van a volver por el momento. Alberto “Colita” Galarza dialogó con Radio Libertad y se refirió a la situación que viven en Misiones y evaluó el rendimiento de los alumnos con la plataforma Guacurari.

“Viendo como está resultando este trabajo online que se está realizando en Misiones, porque desde el primer día nosotros planteamos que no son vacaciones que vamos a seguir trabajando con entornos virtuales y desde ahí no paramos, es muy importante el trabajo que se hizo con la plataforma Guacurarí”, destacó Galarza y agregó que “la pandemia y la emergencia sanitaria y epidemiológica en Misiones nos encontró con una herramienta que estaba funcionando y se trabajaba silenciosamente y está respondiendo muy bien”.

«Sabemos que habrá más días de cuarentena para los alumnos luego del 12 de abril, entonces hay que generar nuevos contenidos», dijo el presidente del Consejo General de Educación y añadió en ese sentido que «se están barajando varias opciones, una es migrar toda las información de instituciones y del legajo único de alumnos (LUA) es decir, por un lado tener alojado a la plataforma todas las instituciones educativas con su staff docente y sus estudiantes y la otra opción es la alianza con pic max que es una empresa de contenido digitales y que tiene todos los núcleos de enseñanza en alojados en una plataforma y estamos tratando de vincular picmax y plataforma Guacurarí».

Asimismo, “Colita” Galarza explicó que con los supervisores del Consejo General de Educación están viendo que está utilizando cada uno, es decir, hay lugares que no tienen buena conectividad y algunos no tienen acceso por razones de no haber logrado la liberación de los .gob.ar y por eso estuvieron trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación para que se libere a las plataforma en los consumos de datos y hasta ahora no han conseguido solamente Personal se sumó a esa iniciativa.

La cuarta opción es la distribución de material impreso gratuito que estará remitiendo la Nación y que entre lunes y martes estarían en la provincia. “Con los supervisores hemos hecho un trabajo para ver donde tenemos mayores debilidades de conectividad entonces lo primero que vamos hacer es llegar con los cuadernillos impresos en esos lugares, ya tenemos el mapeo de cuales serian los lugares que rápidamente tendríamos que llegar”, sostuvo.

“El Ministro Nicolás Trotta hizo algunas consideraciones al respecto de que podría no realizarse el receso de invierno y la verdad es que nosotros nos dimos una estrategia distinta, nosotros dimos una estrategia aulas abiertas, de que no son vacaciones y si los padres y acompañaron a los hijos como lo están haciendo casi que nosotros tenemos la crítica inversa de que le estamos dando demasiado contenido a los estudiantes. La idea es que se pueda seguir trabajando en la casa con contenidos para después poder recuperarlos y evaluar las competencias que se lograron con esos trabajos y tratar de tener un sistema de evaluación. Nuestra orientación hoy debe focalizarse en ver de qué manera acreditamos estos contenidos, nosotros ya dimos una vuelta de tuerca en cuanto a esta segunda etapa de trabajo”. puntualizó el presidente del Consejo General de Educación.

“Tuvimos ya al momento más de un millón y medio de visitas a nuestra plataforma, no es un dicho nuestro, es estadística pura, si nosotros tuvimos repercusión en nuestra plataforma quiere decir que se la está utilizando y que es válida la estrategia. Son altos los niveles de satisfacción en cuanto al trabajo permanente de los estudiantes”, contó

Por último, el presidente del consejo general de educación sostuvo que hay un trabajo entre los docentes y los alumnos y que los resultados están a la vista “hubo un trabajo, hay resultados, hay que pensar cómo se acreditan y cómo se evalúan y de esta manera ver cómo vamos calificando y desarrollando este año que ha sido atípico en el mundo. Estamos frente a una situación inédita que a nosotros nos encontró con una buena herramienta”, finalizó

