Alberto Fernández les dará a los intendentes de todo el país el control de precios en los pequeños comercios

El presidente Alberto Fernández aseguró que el lunes firmará un decreto de necesidad y urgencia en el que le otorgará a los intendentes de diferentes ciudades de todo el país la autoridad para la aplicación de la ley de defensa de la competencia y poder controlar así el incremento de los precios en los comercios de cercanía.

“Con ese DNU, lo que vamos a lograr es que los intendentes tengan facultades de aplicar la ley de defensa de la competencia y de sancionar directamente a esos lugares”, afirmó el mandatario durante una entrevista con el blog El cohete a la Luna, respecto a la modificación que se aplicará a la existente Ley de Defensa de la Competencia.

«De verdad no es que yo, como Estado nacional, no quiera encontrarlos. Son difíciles de encontrar. A veces son negocios muy chiquitos que están a nombres de un monotributista, que ni siquiera sabés que ahí hay un comercio».

De acuerdo a las fiscalizaciones realizadas por la AFIP y Defensa al Consumidor en las últimas dos semanas, después de que el Gobierno fijara precios máximos en productos esenciales, se registró un enorme incumplimiento por parte de muchos comercios de barrio.

La resolución 100 de la secretaría de Comercio había dispuesto retrotraer los precios de 2.300 productos a los valores del 6 de marzo. Sin embargo, mientras las grandes cadenas cumplieron con su parte, numerosos inspectores registraron aumentos del hasta 30% en algunos productos en los comercios de cercanía de diferentes barrios.

“¿Por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios cuando no son precisamente hijos del socialismo?, ¿Por qué pudieron y el pequeño no? Porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso y eso hay que corregirlo”, aseguró el presidente durante la entrevista.

Hasta el momento, existía un cortocircuito entre las misivas del Gobierno para evitar que los precios suban de manera disparatada en los pequeños comercios y en la capacidad de control y sanción por parte de las autoridades locales. De hecho, la respuesta de los intendentes ante el problema de aumentos era que se encontraban atados de manos, que no podían cumplir con la ley en ese aspecto.

“El Intendente puede ver las condiciones de salubridad que hay en el negocio, puede ver que se cumplan las condiciones de higiene. Pero la verdad que no está en condiciones de controlar precios. Por eso les estamos dando las facultades ahora. Y yo espero que ahora sí seamos inflexibles, porque el instrumento que necesitaban para poder actuar lo van a tener”, afirmó el mandatario.

Desde la secretaría de Comercio se informó que los aumentos desmedidos fueron detectados a través de cinco operativos realizados en diferentes tipos de comercios (supermercados chinos, almacenes, express de grandes cadenas y mayoristas). En esas inspecciones se constató que el azúcar Ledesma y el arroz Gallo Oro habían sido los dos productos que mayor aumento sufrieron durante el mes de marzo, con un incremento del 48,21% y el 40,81%, respectivamente.

