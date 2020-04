Coronavirus: en Eldorado el municipio con colaboración de las fuerzas realiza asistencia en las filas de los bancos

Desde las 7.30 de este sábado 4 de abril, el intendente municipal Fabio Martínez, la vice intendente Olinda Tucholke y equipos, estuvieron realizando una importante asistencia en las entidades bancarias, entregando mate cocido con leche y pan, y agua mineral a las personas que se encuentran realizando las filas. Gendarmería Nacional colaboró con su cocina de campaña en el lugar, desde donde se proveyó el mate cocido caliente.

Además se realiza la colocación de alcohol en gel en las manos de los vecinos que lo requieran para desinfección y se les toma la temperatura a los vecinos que desean hacerlo.

En tanto que las sillas dispuestas en las entidades bancarias céntricas, respetando las distancias de acuerdo a la emergencia sanitaria nacional, y para que los jubilados no deban esperar de pie en las filas, fueron dispuestas por la municipalidad y la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL).

Los lugares en donde se encuentran con la asistencia son las entidades bancarias del centro (Banco Nación, Macro) y cajeros del kilómetro 2, 4 y 6, entre otros.

Cabe recordar que hoy y mañanalos bancos de todo el país abrirán en horario excepcional, para pagar pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones y pensiones no contributivas para personas que no cuenten con tarjeta de débito. Este sábado cobran los jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas cuyo documento finalice en O y 1. Y el domingo será el turno para los que terminen en 2 y 3.

Esto se da luego de la aglomeración de personas que se produjo ayer en las entidades bancarias, y que se produce en plena cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Y donde quedaron expuestos sobre todo los jubilados, que son la población de mayor riesgo para esta enfermedad.

PPB