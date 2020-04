Coronavirus: acordaron que los colegios privados de Misiones no pueden aumentar las cuotas ni cobrar recargo por pago fuera de término durante la emergencia

Lo confirmó el ministro de Educación, Miguel Sedoff, quien explicó que se arribó a ese acuerdo con los representantes de los establecimientos escolares de gestión privada. “Elaboramos un documento en donde se pide compromiso de la comunidad educativa, para el pago de las cuotas que permitan sostener los gastos de funcionamiento de los colegios”. Elogió el éxito de la Plataforma Guacuarí y reafirmó que, en Misiones, no se perdieron días de clases.

El ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff aclaró que, en una reunión con los representantes de las instituciones escolares privadas de Misiones, acordaron un documento “donde se establecieron pautas para pasar la emergencia. Consiste en no ajustar las cuotas, no cobrar recargo ni penalidad por falta de pago o pago fuera de término”. En declaraciones a la radio posadeña FM Show, Sedoff agregó que “también se incluye en el documento, el pedido de compromiso de la comunidad educativa del pago de las cuotas para sostener a los docentes en este tiempo”.

Sobre la fecha de regreso a clases tras la cuarentena o la posibilidad de extender la prórroga, el titular de la cartera educativa consideró que “es algo que no está definido y dependerá de la evaluación que se vaya haciendo de la situación epidemiológica de la provincia”. No obstante, consideró que “hay que destacar que pudimos construir en muy poco tiempo una estrategia de aprendizaje para la emergencia”, en relación a la implementación de la Plataforma Guacuarí “a la que accedieron casi un millón y medio de personas, por lo tanto, en Misiones las clases no se perdieron, trabajamos de una manera diferente”, remarcó.

Agregó Sedoff que también trabajaron en este tiempo con aquellas personas que no accedieron a la plataforma “y allí elaboramos otras estrategias como la distribución de material en grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y para los que no tienen acceso a internet, estamos esperando que Nación nos envíe unos 400 mil cuadernillos de actividades para cada nivel y modalidad, que se van a sumar al reparto que ya estamos haciendo nosotros de contenidos físicos”.

En las declaraciones radiales, Sedoff insistió en la solución que encontró Misiones ante la emergencia sanitaria “porque continuamos el calendario escolar sin necesidad de suspenderlo y seguimos trabajando para mejorar el funcionamiento de la Plataforma Guacuarí. Por día recibimos y contestamos cerca de 300 mails con observaciones y sugerencias de docentes que nos sirven para sumar contenidos”. Y también el ministro contó que están negociando con las empresas de telefonía celular para la liberación de los datos móviles para los que ingresan a la Plataforma. “Ya lo conseguimos con la empresa Personal y ahora estamos esperando que se sumen Claro y Movistar”.

Finalmente anticipó que, por estas horas, “mantenemos reuniones virtuales con los representantes de los docentes para definir la acreditación de los haberes durante la emergencia. Estamos en plena paritaria”, confió.

