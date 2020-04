La conjuntivitis puede ser otro síntoma del coronavirus

Dos nuevos estudios revelaron que pacientes con Covid-19 habían tenido picazón, irritación y los ojos rojos.

La primera investigación sobre la conjuntivitis fue publicada en The Journal of Medical Virology. Los especialistas evaluaron a 30 pacientes infectados con coronavirus que tenían neumonía. Los científicos recolectaron secreciones lagrimales y conjuntivales de todos los pacientes en un intervalo de dos a tres días con el fin de estudiarlas.

Antes el descubrimiento, pidieron llevar calma ya que aún “se necesitan más muestras grandes y estudios más completos para evaluar el papel de los nuevos coronavirus en los ojos”. Por su parte, el estudio publicado en The New England Journal of Medicine anunció que la patología de los ojos puede ser un efecto poco común del Covid-19.

“En este contexto de pandemia, ante cualquier síntoma de picazón ocular, ojos rojos, irritación acompañado de fiebre alta, o alguna de las otras manifestaciones de coronavirus conocidas debemos saber que podría tratarse de un síntoma de coronavirus. Hay que destacar que no está descripto como único signo de coronavirus“, dijo el oftalmólogo Nicolás Fernández Meijide en diálogo con Infobae.

Y agregó: “Hay que usar el sentido común y, por ejemplo, si una conjuntivitis se acompaña con fiebre, tos, dificultad en la respiración o dolor de garganta y la persona ha estado de viaje o en contacto con alguien que volvió del exterior por lo menos debería considerarse como un caso sospechoso de coronavirus”.

Que dijo un doctor catedrático sobre la conjuntivis

El catedrático Jorge Alió hizo referencia a la conjuntivitis como otro signo que se puede presentar a lo largo de la enfermedad.

El doctor explicó que afecta alrededor de un 20% de los pacientes por Covid-19. Puede darse al principio del contagio o durante la evolución de la enfermedad.

“Las medidas higiénicas del tipo de aplicaciones de gasas o compresas muy frías, antiinflamatorios leves aplicados tópicamente”, aseguró Alió.

Fuente: Radio Mitre