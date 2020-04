Experiencia inédita en el país: Oscar Herrera Ahuad homenajeó a los héroes misioneros de Malvinas en un acto virtual del que participaron vía streaming varios excombatientes

En un inédito acto vía streaming por la emergencia sanitaria y epidemiológica, el Gobernador de Misiones homenajeó a los soldados misioneros que combatieron en Malvinas “a quienes debemos reivindicar siempre. Nuestro corazón y nuestro espíritu siempre estará con ustedes”.

La pandemia por el coronavirus no fue excusa para que el gobierno de Misiones homenajeara a los soldados misioneros que participaron de la gesta de Malvinas de 1982, al conmemorarse este jueves, 38 años de la guerra en las Islas del Atlántico Sur. Aprovechando los recursos tecnológicos actuales y en una convocatoria virtual que incluyó a ex soldados de toda la provincia de Misiones que se conectaron vía streaming, el primer mandatario provincial saludó en nombre de los conectados, entre los que se encontraba el ex intendente de Eldorado Norberto Aguirre, a quienes llamó “combatientes, porque eso son, combatientes, no ex. A ustedes, el reconocimiento del pueblo de la provincia de Misiones, de todos los argentinos en este día tan especial. En este tiempo donde nos acompañamos mutuamente.”

En el homenaje que por virtual no resignó emotividad, acompañaron al gobernador su vice Carlos Arce, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez; el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el diputado nacional Ricardo Wellbach y el diputado provincial Martín Cesino.

Tras entonar las estrofas del himno nacional argentino, en representación de los caídos en la guerra habló Luis Alegre, quien vistiendo el uniforme militar agradeció el gesto del gobernador “por acordarse de nosotros en este día tan especial y sobre todo en esta situación que nos tiene tan preocupados a los argentinos”, en referencia a la pandemia del coronavirus. Alegre, quien estuvo en el frente de la batalla junto al capitán de fragata Pedro Edgardo Giachino, quien fue el primer muerto en combate, pidió a todos los misioneros “prudencia, cautela y responsabilidad para que todos los que están pasando mal en este momento, puedan recuperarse”.

Seguidamente el ministro de gobierno, Marcelo Pérez, contó que cuando comenzó la guerra, “yo tenía 8 años y recuerdo que fuimos a la plaza 9 de Julio como si se tratara de un festejo. Con el tiempo fuimos entendiendo de qué se trató realmente y por eso quiero homenajear a todos ustedes que son auténticos héroes de la patria y sepan que el Estado siempre estará para ayudarlos y reivindicarlos”.

El último orador fue el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien ponderó las bondades de la tecnología para realizar el homenaje y confió una situación que casi lo desvela, la noche anterior. “Me acosté pensando que siempre los 1 de abril, estamos con la vigilia en la Costanera, compartiendo con ustedes, con los artistas misioneros y me dieron muchas ganas de darles un abrazo. Pero ya habrá tiempo para eso”.

Emocionado, Herrera contó que, durante toda la jornada, “recibí mensajes de ustedes mostrándome como continúan honrando la vida, llevando comida y asistencia a los hospitales. Ustedes como siempre en el teatro de operaciones en un enorme gesto de humanidad”. Y para cerrar reafirmó que el sentimiento perdura con ustedes, nuestro corazón y el espíritu los acompaña y a todos los soldados misioneros, gloria y honor”.