Coronavirus: recuerdan que por la cuarentena, prorrogarán los vencimientos de las licencias de conducir y las VTV en la Argentina

El ex jefe del Departamento de la Escuela de Tránsito y de Educación vial de la Municipalidad de Posadas, Rubén Tamis, informó que esta medida aplica a las documentaciones que hayan caducado durante el periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a causa del covid-19, determinado a nivel nacional.

Rubén Tamis, técnico en seguridad vial informó que todos los conductores deben tener en cuenta que en esta cuarentena si su licencia de conducir o su Verificación Técnica Vehicular (VTV) se vence, existirá un periodo de tolerancia y no van a ser sancionados.

Según BAE Negocios los plazos para ambos trámites se extendieron 90 días desde la fecha de vencimiento correspondiente.

¿Cuáles serán las fechas de los vencimientos reales de ambos trámites? Para aquellas personas a las que la VTV les venció en febrero, tendrán tiempo para la renovación hasta el 30 de mayo, inclusive. Si expidió en marzo, puede realizarse hasta el 30 de junio. En el caso que venza en abril, habrá tiempo hasta mitad de año, es decir el 30 de julio.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Tamis señaló que es importante cumplir con las normativas y verificar las autorizaciones de tránsito con las autoridades competentes.

El ex jefe del Departamento de la Escuela de Tránsito y de Educación vial de la Municipalidad de Posadas indicó que lo que aún es incierto es la situación de la cobertura respecto a los seguros, pues “la Superintendencia de Seguro no emitió una opinión generalizada para que todos acaten así que cada compañía ha tomado una postura y algunas cubren y otras no si es que se vencen en estos periodos”.

Tamis dijo que las personas que tienen el seguro habilitado, la cobertura del mismo se mantiene, incluso en cuarentena, dio este comentario para descartar los rumores de que si una persona salía de su vivienda en época de aislamiento no tendría la cobertura del seguro.

Por último recordó que todos los trámites de licencia de conducir, renovaciones y charlas para principiantes están totalmente suspendidas.

SPM