Coronavirus: a los 52 años murió el músico y compositor Adam Schlesinger

Ganador de tres premios Emmy y bajista de Fountains of Wayne, estaba hospitalizado hace una semana. Tenía 52 años.

Adam Schlesinger, cofundador del grupo Fountains of Wayne y reconocido compositor de cine, televisión y teatro, murió a los 52 años víctima del coronavirus.

Schlesinger estaba internado desde hace una semana en un hospital de Nueva York. Hace apenas unos días, su representante había informado que estaba sedado y conectado a un respirador. «Está muy enfermo y muy sedado, al igual que todas las personas en máquinas respiratorias, pero nadie me ha usado la palabra ‘coma'», decía el vocero a Variety.

Schlesinger formó el grupo Fountains of Wayne a mediados de los años 90 junto a Chris Collingwood, a quien conoció en la década anterior cuando ambos estudiaban en Massachusetts, Estados Unidos.

Con un sonido que recuperaba la energía del power-pop y la new wave y con unas letras entre satíricas y sentimentales, Schlesinger al bajo y Collingwood como cantante, reclutaron al guitarrista Jody Porter y al batería Brian Young para debutar en 1996 con el álbum «Fountains of Wayne».

El artista fue candidato al Óscar a la mejor canción original por That Thing You Do!, el tema principal de la película musical That Thing You Do! (1996) que dirigió y protagonizó Tom Hanks.

Fuente: TN