“No existe certeza sobre cuándo volverán las clases” afirmó el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta

El titular de la cartera educativa nacional reiteró en la mañana de este miércoles que «se prioriza el cuidado de la salud» y que «la vuelta al colegio no es una cuestión solo educativa, sino epidemiológica», en el contexto de las acciones que se llevan adelante para enfrentar la pandemia por el coronavirus en el país.

Recordó que de todas maneras «desde el Estado se están llevando adelante varias iniciativas educativas para distintos momentos de la edad escolar» y con relación al regreso a las aulas afirmó que a partir «de las certezas que se logren en el momento indicado, se analizarán los caminos para garantizar la salud y el momento del regreso a las clases después de esta pandemia tan seria».

Consultado sobre la problemática anexa que surgió en el entorno de instituciones educativas privadas con y sin subvención del Estado, señaló que «la priorización de la salud plantea desafíos», entre los cuales nombró a la solidaridad esperada desde cada organización.

«Hoy a las 16 voy a tener una videoconferencia con instituciones privadas, algunas que tienen subsidios y otras que no; le vamos a pedir solidaridad, los vamos a escuchar, sabiendo que aquellas que no tienen subsidios necesitan seguir pagando salarios, servicios y demás. Hay otras que están cobrando intereses ante la falta de pago y eso no puede ocurrir…así que vamos a conversar sobre eso».

Consideró que «es una cuestión de sentido común en este momento tan complejo, la actitud que tome cada institución educativa y lo vamos a tener en cuenta. Cuando uno decide una escuela, lo hace también por los valores que guían su accionar y la solidaridad es uno de los principales que debemos promover en estos momentos».

Sobre las posibilidades de que el reinicio de clases se dé después de mayo, el funcionario respondió que «son especulaciones todavía, para nosotros la vuelta al colegio no es una cuestión solo educativa, sino epidemiológica; cuando la Organización Mundial de la Salud aconseje que los niños pueden volver a la escuela, lo haremos…antes no» e insistió con las medidas impulsadas para garantizar una atención mínima de niños y adolescentes, a distancia. «Estamos garantizamos hoy la rutina de estudio a distancia, pero los adultos del hogar debemos tener la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos».

Otro de los aspectos que ocupa la atención del Ministerio de Educación es la situación de quienes están cursando las etapas finales de cada ciclo educativo y con relación a este tema, Trotta afirmó que en los próximos días se llevarán adelante reuniones virtuales con rectores y responsables de instituciones educativas universitarias, para tratar principalmente la cuestión de la terminalidad de cada una de las carreras y las alternativas posibles.

