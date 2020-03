Coronavirus y crisis en el fútbol: ¿Messi estaría cansado de Barcelona?

Para Lione Messi, el inicio de semana fue con horas muy agitadas. La pandemia no sólo afecta la salud sino también la economía, por lo que muchos clubes de fútbol -al no haber acción- muestran dificultades para poder cumplir con las necesidades.

Barcelona no es la excepción a la regla, a tal punto que hubo una serie de reuniones para llegar a un acuerdo. Aunque no hubo un consenso general, arreglaron que los futbolistas sufrirán la rebaja del 70% de su sueldo. Pero la historia no termina allí, ya que existe un capítulo aún más complejo: la relación entre Leo y la Comisión Directiva Blaugrana es tirante, situación que se ve reflejada en los principales medios europeos.

La tapa de este martes 31 del Diario Marca es contundente: «El Barsa está acabando con la paciencia de Messi». Pero no es la única que fue por ese costado polémico, sino que L´Equipe apeló al ingenio: «El Che del Barsa», titulo con una imagen de la Pulga idéntica a la del revolucionario que también nació en Rosario.

Fuente: Depo