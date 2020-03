Coronavirus: Santiago Ros confirmó que el vencimiento de abril de la boleta del Iprodha se extenderá todo el mes

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de Misiones enumeró las diferentes alternativas para efectuar el pago durante la cuarentena y anticipó que están próximos a inaugurar la obra del hospital de Santo Pipó.

Santiago Ros (Radio República)

En tiempos de aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, los vencimientos de servicios y cuotas de viviendas, por ejemplo, tienen un trato diferencial. Debido a la emergencia y ante la dificultad que representa extraer dinero y acercarse hasta las bocas de pago, en el caso de los que no utilicen tarjeta de débito o crédito, el Instituto de Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) tomó la decisión de extender el vencimiento de la boleta del mes de abril, durante todo el mes.

“El vencimiento de las cuotas del Iprodha va a durar todo el mes. Es la primera medida que tomamos para que la gente disponga de más tiempo”, dijo en Radio República el ingeniero Santiago Ros, titular del organismo. “Por otro lado, para quienes no tengan un código de descuento y tenga que hacer sus operaciones a través de algún banco o de alguna otra boca de cobro en efectivo, que hoy es todo un problema, estamos usando algunas opciones online”, agregó.

Con relación a métodos de pago en línea, Ros contó las opciones: “por home banking con la opción pago de servicios, a través de la página Pago Mis Cuentas, utilizando el código de referencia que figura en cada una de las boletas. Si la gente no lo encuentra por alguna razón o extravió la boleta, se puede comunicar por whatsapp al número 3764 907538, o a través de un mensaje de texto”. El Iprodha dispuso además correos electrónicos “para que las familias estén en contacto con el Instituto. Los correos son atención.público.iprodha@gmail.com o impresión.boletas.iprodha@gmail.com. Son herramientas que las vamos a mantener siempre y vamos a sumar otras”, explicó Ros.

También tendrán tratamiento especial los beneficiarios de viviendas sustentables, “que son las más modestas, las viviendas de emergencia y que no tengan un ingreso través de empleo con relación de dependencia, las cuotas que venzan durante estos tres meses, directamente no las vamos a facturar. La vamos a pasar al final del período de amortización. Lo mismo para aquellas familias que están incluidas en el decreto de emergencia y que percibirán una suma de 10 mil pesos por única vez, a esas familias no le vamos a emitir la factura. O si se emite, para no quedar como deudor con el Iprodha, nos deben comunicar que han sido beneficiados por el ingreso familiar de emergencia a los efectos de que no se lo tome como impaga a la cuota de ese mes”, anunció el presidente del Iprodha.

Obra pública

En las declaraciones radiales Ros expresó que, a pesar de las dificultades financieras y la situación de emergencia, el Iprodha continúa trabajando en algunas obras esenciales, sobre todo las que tienen impacto en el sistema sanitario. “La obra pública no está afectada por el decreto nacional de aislamiento, pero si el movimiento de los trabajadores. Entonces, en gran medida y por decisión de las empresas, hay muchas obras que se ha ido paralizando. Nosotros le estamos dando prioridad a obras sanitarias como por ejemplo la terminación de la vinculación al sistema eléctrico del hospital de Santo Pipó, que es una construcción que la finalizamos hace muy poco, pero falta la conexión al sistema eléctrico. Esa obra va a demandar unos 30 días aproximadamente y en ese caso le dimos la instrucción a la empresa constructora, de que trabaje a full para que no se demore un minuto y que el hospital esté funcionando a pleno lo más pronto posible”.

