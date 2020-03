Coronavirus: El ministro de Salud de Brasil aconsejó seguir las recomendaciones para la prevención contra el coronavirus

Luiz Henrique Mandetta, a cargo de la cartera sanitaria del vecino país, pidió este lunes a la población que siga las pautas marcadas por las autoridades estatales en relación a las medidas de prevención contra el coronavirus, contradiciendo así la postura del presidente, Jair Bolsonaro, muy crítico, por ejemplo, con las cuarentenas decretadas en algunos estados y municipios.

“He dialogado con los secretarios municipales y estatales y por el momento, mantengo la recomendación de los estados porque es la más recomendable, ya que hay muchas carencias en el sistema de salud”, reconoció Mandetta.

Brasil confirmó el lunes la muerte de 159 personas y el contagio de 4.579, siendo el estado de Sao Paulo el más afectado de todos ellos, junto con el de Río de Janeiro.

Un día antes, tal y como recordó el diario ‘Estadao’, Bolsonaro se paseó por las calles de Brasilia, visitó negocios y entabló contacto con comerciantes y viandantes, e incluso animó al resto de políticos a salir a las calles para conocer de primera mano lo que esta pasando en el país, en discrepancia así con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, y el ministro de Economía, Paulo Guedes, visten mascarillas protectoras mientras asisten a una conferencia de prensa para anunciar medidas para contener el avance del brote de coronavirus, en Brasilia. 18 de marzo de 2020. REUTERS/Adriano Machado.

La semana pesada, Bolsonaro cuestionó los datos de muertos por coronavirus en el estado de Sao Paulo, con cuyo gobernador mantiene un duro enfrentamiento por su gestión de la pandemia.

“En Río de Janeiro, hasta los datos de ayer [jueves] había nueve muertos, y 58 en San Pablo. Sé que hay una diferencia de población, pero es una cifra muy grande para San Pablo. No puede haber un juego de números para favorecer intereses políticos. No me creo esos números de San Pablo, sobre todo por las medidas que él [el gobernador Joao Doria] tomó”, declaró Bolsonaro en una entrevista telefónica en el canal Band TV.

El mandatario lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia, que tilda de “gripecita”, y emprendió una campaña contra las medidas de confinamiento decretadas en muchos estados, entre ellos San Pablo. Además, Bolsonaro comparó la pandemia del nuevo coronavirus con las muertes por accidentes de tránsito. “¿Van a morir algunos? Van a morir, oye, lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad. No podemos detener la fábrica de automóviles porque hay 60,000 muertes de tráfico al año, ¿verdad?”.

Según Bolsonaro, las cuarentenas pueden provocar un “caos” social con “saqueos de supermercados” y representan una amenaza para la “normalidad democrática”.

Fuente: Infobae

ZF