Coronavirus: el joven de Iguazú que se contagió trabajando desmintió haber actuado irresponsablemente y se mostró más afectado por las fake news que por el virus

Luis Franco es uno de los miles de trabajadores que en tiempos de pandemia debieron poner el cuerpo para prestar un servicio esencial. Se desempeñó como inspector de una empresa de transporte en la frontera de Iguazú y se contagió de coronavirus. Pero la enfermedad fue el menor de los males que debió soportar, porque tras convertirse en el segundo caso positivo confirmado en Misiones, fue objeto de una maliciosa campaña de noticias falsas que mediante el uso de imágenes de vieja data o de meras difamaciones infundadas, buscó responsabilizarlo por posibles contagios en esa ciudad.

Sometido a la más estricta cuarentena y soportando los síntomas del coronavirus que se contagió prestando un servicio esencial para que pudieran volver a sus casas miles de argentinos que estaban varados en Puerto Iguazú provenientes de Brasil, Luis Franco brindó una entrevista exclusiva a Radio Libertad y Misiones Online en la que se mostró más afectado por la “catarata de mentiras” esparcida a través de redes sociales que por la fiebre o los “taladrantes” dolores de cabeza que le provocó la enfermedad.

El joven inspector de la empresa de transporte Río Uruguay afirmó sentirse mejor físicamente y negó terminantemente negó haber violado el aislamiento obligatorio, en respuesta a versiones que circularon insistentemente a través de las redes sociales, muchas de ellas persiguiendo oscuros intereses políticos. Lamentó que en estos tiempos difíciles, todavía haya gente que se guíe por las informaciones sin prueba alguna y pidió a las personas «estar unidos y no guiarse por un color político«.

El joven que supo militar en las filas de Cambiemos, destacó que el Gobierno provincial no demoró en la comunicación de su diagnóstico. Afirmó que no pasaron más de 60 minutos desde que tuvo en su poder los resultados de los análisis por coronavirus hasta que el Gobierno provincial comunicó oficialmente la aparición del nuevo caso.

Recordó que su contagio se produjo durante su trabajo como inspector. El joven participó en el traslado de muchos argentinos que se habían quedado varados en la frontera en Puerto Iguazú tras llegar al aeropuerto de Foz desde distintos puntos del mundo. Negó que su contagio se haya producido en un viaje de turismo o que en ese periodo él haya “estado paseando”, como algunos insinuaron.

“Estábamos brindando apoyo a nuestros compañeros, al momento de trasladar a los pasajeros de la Aduana de Puerto Iguazú y fue allí cuando me contagié. Debíamos lidiar con las personas muy estresadas y no era fácil porque los turistas querían viajar y nosotros les decíamos que agradecieran que estábamos brindando el servicio, porque nadie se quería arriesgar. Las discusiones eran constantes. Teníamos a las personas encima nuestro y les pedíamos que guarden distancia, pero parecía que era peor”, recordó.

Precisó que el primer síntoma que sintió fue un dolor de cabeza constante. “Empecé con dolores en la mañana y en la tarde, me taladraba la cabeza y me acerqué al hospital, me hicieron un control, me pusieron una inyectable. Al día siguiente avisé que empecé con la tos y empecé a controlarme la temperatura, como me indicaron los médicos. Luego con esa información me acerqué y me aislaron”.

Explicó que sus compañeros se sorprendieron porque era el que más precauciones tomó. “Yo era el que más me cuidaba, pero me tocó a mí y aquí estoy”, dijo.

Fake news

Cuestionó los comentarios malintencionados de muchas personas que lo acusaron de violar la cuarentena, publicando fotos del pasado de una supuesta reunión política que había tenido con un par de amigos.

“Antes de enfermarme, yo me dirigía de mi trabajo a mi casa, a lo mucho tuve contacto con mis familiares, pero siempre con mucha precaución. Yo ni entraba a mi casa y pedía que preparen un balde con jabón en polvo, lavandina y todo lo que constantemente estaba usando y allí entraba, me bañaba y yo le recomendaba lo mismo a mis compañeros. Hacía gárgaras con agua y sal, pero me tocó a mí”, comentó.

Franco sostuvo que muchos políticos de Puerto Iguazú lo acusaron a través de audios y redes sociales por una supuesta violación a la cuarentena.

“No sé si reírme o llorar de bronca, sé que mi situación fue laboral, de casa a trabajo, no tuve ni tiempo de respirar como para ir a saludar. Yo iba a descansar, me dormía, me levantaba al rato e iba a trabajar y apoyar a mis amigos del trabajo”.

Franco denunció una publicación en Facebook sobre una supuesta reunión con Gabriel Llamas y Fabián De Sa, que se compartió también a través del Whatsapp, diciendo que él no guardó cuarentena. “Eso me hizo sentir mal, porque esa imagen era antigua y se compartía en las comisiones barriales (…) yo ni tiempo de nada, apenas me puedo mensajear con ellos y eso me hizo sentir mal porque mi mamá estaba triste por esos comentarios malintencionados. Me decepciona porque en estos tiempos que es delicado para mí y mi familia y es donde deberíamos apoyarnos entre todos y no dividirnos en color político”, reflexionó.

Resultados

“Yo confié mucho en Dios, entregué todo en sus manos y con las oraciones de mucha gente, eso ayudó. La verdad que en ningún momento tuve un aparato puesto al costado. Puedo hacer todo”.

Precisó que su entorno familiar continúa observado por la aparición de algún síntoma. “Me preocupaba mi familia y gracias a Dios el hospital puso a disposición a los doctores y me asistieron y fueron hasta la casa de mi madre y todo bien”.

Sostuvo que entre que se enteró que tenía covid-19 y el Gobierno anunció al segundo paciente con coronavirus, pasó una hora, no más tiempo, por lo que consideró que no se está ocultando esa información y afirmó que le dieron la libertad de contar y presentar su situación en redes, negando algún tipo de coacción .

