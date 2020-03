Coronavirus: debido a las estafas, el área de Cibercrimen de la Policía de Misiones recordó que el bono de los $10.000 debe ser gestionado por los canales oficiales

Ante la presencia de falsos promotores de la ANSES que prometían ayudar a las personas con los trámites. La Crio. Ozuna, directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones advirtió a la población que no dejen manipular por estos delincuentes y recordó que deben guiarse e informarse por los canales oficiales de las instituciones y que estas gestiones son gratuitas. Además, destacó que el 911 está atendiendo con normalidad las denuncias.

Como lo había anunciado Misiones Online, de acuerdo con denuncias recibidas en la ANSES, falsos empleados del organismo ofrecieron supuestas ayudas para cobrar el beneficio del IFE, por 10.000 pesos en el mes de abril, cuando se trata de un trámite personal y gratuito que no requiere realizar pago alguno.

En ese sentido, la Comisario Sandra Ozuna, directora de Cibercrimen, solicitó a la población a tomar medidas y optar por los canales oficiales para informarse. Recordó, que aún no se ha establecido el sistema de pagos para aquellos que no tienen una cuenta bancaria, por lo que aconsejó no entregar sus datos personales a terceros.

“Ahora, con cobros del bono la gente se desespera y quieren su plata, pero deben esperar los canales oficiales y no escuchar a terceros, ni aceptar su ayuda”, dijo Ozuna.

Ozuna sostuvo que aunque los actos criminales han disminuido a la par de la baja movilización de los ciudadanos por cuarentena, indicó que han recibido información sobre este tipo de estafa y también las virtuales, por lo que siguen monitoreando con el departamento de patrullaje virtual.

Afirmó que las denuncias sí están siendo tomadas. No obstante, ante casos no tan complejos como pequeñas estafas por la no entrega de un producto, indicó que por esta cuarentena no pueden hacer más gestiones y que no indica un mayor peligro “al no recibir los 500 pesos de productos, con eso termina su estafa, porque aunque se ´pierde ese dinero, no los involucra para estafas futuras”.

Pidió a la población colaborar con las autoridades. “En cambio para estafas que involucren datos personales, les pedimos tener cuidado porque las entidades bancarias están cerradas y debe ir el mismo usuario a cambiar su información”.

Lee más en: https://coronavirus.misionesonline.net/

SPM