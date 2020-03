Presidente de México reniega del alcohol en gel y desoye a su ministro de Salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, continúa desoyendo los consejos del titular de Salud de su propio Gobierno, Hugo López Gatell, que le sugiere a la población mexicana que se quede en casa para evitar propagar el coronavirus.

Como le sucede a Jair Bolsonaro con su ministro de Salud, AMLO afirmó que el 19 de abril «saldremos de la gravedad» de la pandemia, pero Gatell lo negó en el mismo acto. «Más o menos», le contestó el funcionario encargado de luchar contra la pandemia, provocando la molestia del Presidente, que le retrucó: «¿Qué dijiste?».

El presidente de México es fuertemente criticado por subestimar el avance de la pandemia que paraliza al mundo. Exsecretarios de Salud, sanitaristas y médicos salieron a cuestionar su manejo de la crisis: «No han mostrado liderazgo», acusaron los especialistas al gobierno.

A AMLO lo acusaron directamente de mostrar «desprecio» por las medidas de higiene y separación social que se recomiendan para evitar al contagio al seguir adelante con sus mítines y alentar que la gente se siga reuniendo en espacios públicos, tal como hizo el domingo pasado en un video que recorrió el mundo.

La situación de la propia salud de AMLO quedó en el ojo de la tormenta luego de que se confirmara que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, diera positivo de coronavirus: Fayad estuvo hace sólo 10 días con el presidente en el Palacio Nacional. No es el único gobernador contagiado: el de Tabasco, Adán Augusto, dle riñón de AMLO, también confirmó que tiene el virus y que se mantendrá en cuarentena.

El presidente de México suspendió el empleo público pero mantuvo el transporte público y si bien recomendó a las empresas que implementar el teletrabajo no ordenó el confinamiento obligatorio que dispusieron una gran cantidad de países para bloquear el avance de la pandemia. López Obrador repite que México está en la fase 2 del virus, que recién en la fase 3 habrá un pico de contagio que obligará al aislamiento.

Este fin de semana circuló un video de AMLO en el que se negaba a que le tomaran la temperatura antes de subir a un avión en el aeropuerto de Tijuana. El presidente replicó que se trataba de un montaje. «Entro al aeropuerto y cuando voy a entrar al avión entra un tipo -para tomarle la temperatura- con un periodista del Reforma. Le digo, Ya me tomé la temperatura, y el de Reforma me dice: ¿Por qué usted no se toma la temperatura? Y le dije: Es un provocador».Afirmó que después de ese «montaje» llegando a la terminal de Culiacán le volvieron a tomar la temperatura. «Y lo hago, porque todos tenemos que hacerlo. Tuve 36 grados, o sea que estoy bien».

Sin embargo, AMLO se mostró en las últimas semanas con una actitud temeraria, sin barbijo, guantes o alcohol en gel a mano. Incluso fue filmado evitando deliberadamente a un hombre que le quería facilitar una dosis de este producto.

El presidente tiene 66 años, por lo que ya sólo por edad entra en el segmento de la población considerado de riesgo. Pero además tiene agravantes: padece de hipertensión arterial sistémica y en 2013 fue sometido a un cateterismo coronario y le colocaron un stent.

En medio de las críticas, AMLO acusó a los conservadores de buscar su aislamiento sólo para tomar «la conducción política del país».

Fuente: LPO

ZF