«Me voy a morir de tristeza», el conmovedor mensaje de Centurión tras la muerte de su pareja Melody Pasini

Tras el fallecimiento de su novia, el futbolista compartió un segundo mensaje, algo más extenso que el anterior. «Cómo hago para darte el último adiós», publicó.

Luego del posteo que hizo a última hora del domingo, Ricardo Centurión volvió a compartir una foto con su novia en redes sociales y le dedicó un mensaje más profundo que el «Te voy a amar siempre, mi amor«, que puso ayer como primera publicación tras la triste noticia del fallecimiento de Melody Pasini, que murió de un paro cardíaco mientras manejaba su auto en la madrugada del domingo.

«Me voy a morir de tristeza. No es justo, por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody«, escribió el ex Boca y Racing en una historia de Instagram donde compartió una foto de ambos en la que se los ve riendo.

La novia del futbolista tenía 25 años y manejaba un Peugeot 208 en la madrugada del domingo, cuando sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida. Melody tenía antecedentes con una operación de corazón hacía unos años, según explicó su hermana.

Pasini era la pareja de Centurión desde hacía cuatro años, y lo acompañó al atacante en sus pasos por Italia y México, donde Ricky jugó en Genoa y Atlético San Luis.

Fuente: Tyc Sports

