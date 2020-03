Coronavirus: los Juegos Olímpicos con fecha confirmada

Finalmente, la pandemia del virus Covid-19 obligó a suspender los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y está mañana se confirmó que las olimpiadas se realizará entre el 23 de julio y el 8 de agosto del año próximo. Así informó el Comité Olímpico Internacional.

La medida fue anunciada en una rueda de prensa del presidente del Comité Organizador, Yoshiro Mori, un rato después de hablar telefónicamente con el presidente del COI, Thomas Bach.

«Los líderes de los partidos clave se reunieron hoy por conferencia telefónica, junto con el presidente del COI Thomas Bach, el presidente de Tokio 2020 Mori Yoshirō, el gobernador de Tokio Koike Yuriko y el ministro olímpico y paralímpico Hashimoto Seiko, y acordaron el nuevo calendario. Esta decisión se tomó en base a tres consideraciones principales y en línea con los principios establecidos por el Comité Ejecutivo (JE) del COI el 17 de marzo de 2020 y confirmados en su reunión de hoy. Estos fueron apoyados por todas las Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano (FI) y todos los Comités Olímpicos Nacionales (CON)», señala el comunicado oficial.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020