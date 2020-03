Coronavirus: “El mejor respirador para esta pandemia es quedarse en la casa”, dijo el gobernador de Misiones

Oscar Herrera Ahuad, en una teleconferencia con periodistas de diferentes puntos de la provincia, anunció que Misiones ya está en condiciones de determinar si un paciente tiene coronavirus “con una respuesta de ocho horas, a partir de tomada la muestra”. Celebró que finalmente las fronteras están selladas “porque desde el 17 de marzo hasta la fecha, pasaron por Misiones más de 15 mil personas que vinieron desde el extranjero y eso nos obliga a buscar hasta debajo de la alfombra si hubo contacto con misioneros”. Pidió un reconocimiento para el paciente contagiado en Iguazú, “porque salvó muchas vidas”.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad mantuvo en la mañana de este lunes, una teleconferencia con diferentes periodistas que desempeñan sus tareas en municipios del interior, donde se abordó la situación epidemiológica de la Provincia ante la pandemia del coronavirus; la respuesta que tiene el sistema sanitario; la actitud de los intendentes de anticiparse al cierre de las fronteras y la rápida respuesta que ahora brinda el laboratorio misionero, ante una muestra de caso sospechoso para Covid 19.

Acompañado por el ministro de Salud, Wálter Alarcón y el titular de la cartera de Gobierno, Marcelo Pérez, Herrera repitió la importancia del aislamiento, en consonancia con lo decretado por el presidente Alberto Fernández, que extendió la cuarentena hasta Semana Santa. “El mejor remedio para esta pandemia es el domicilio, el mejor respirador que hay es la casa, porque somos un millón 200 mil misioneros que en algún momento podemos necesitar un respirador y no alcanza para todos, más allá de la gran inversión que hicimos y estamos dotando de más respiradores al sistema sanitario”.

Insistió el gobernador en la importancia de “mantenernos en nuestras casas y de esa manera, seremos la provincia con más respiradores en el mundo”.

En un pizarrón montado en la sala donde se sentaron las autoridades gubernamentales para atender la requisitoria de los periodistas, Herrera graficó la situación epidemiológica de Misiones. “Tenemos dos casos confirmados. En Posadas hay dos personas aisladas y hemos investigado y no hemos encontrado contactos con otras personas, no han tenido síntomas hasta ahora. Y el caso de Iguazú, todos los que estuvieron conviviendo y de manera cercana con el paciente, han dado todos negativos los exámenes”.

“La única manera de esconder un caso es no haciendo el análisis”

Herrera ante los periodistas nuevamente se refirió a la fakes news, las noticias falsas que “crean pánico irresponsablemente” y aclaró que es “imposible esconder una pandemia. “Ninguna enfermedad la podemos ocultar y mucho menos una pandemia porque es de denuncia obligatoria”. Y remarcó que “la única manera de esconder un caso es no haciendo el análisis y eso es imposible”.

Contó ante representantes periodísticos de San Pedro, Eldorado, Apóstoles, Posadas, entre otros municipios, “que el domingo último tuvimos dos horas de teleconferencia con el presidente Alberto Fernández y hemos decidido estirar el aislamiento preventivo hasta semana santa y allí iremos evaluando”. Ratificó que, en la provincia de Misiones, “nunca tuvimos la duda entre la vida y la economía. Nosotros priorizamos la vida y después tenemos la posibilidad de acomodar la economía”.

Explicó el primer mandatario provincial que “la situación económica es difícil y va a seguir así. Estimamos que la coparticipación federal va a caer un 20% porque la recaudación está cayendo, pero hay que entender que el mundo entró en recesión. Para que la gente entienda, los platudos entraron en recesión. El virus los está empobreciendo”. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, “no tenemos denuncias en el ministerio de Trabajo de Misiones de despidos masivos de trabajadores. Si instruí al ministro de Economía para que trabaje en una línea con las Pymes para que puedan pagar el sueldo a su personal”.

Análisis en Misiones

Mientras que el ministro de Salud Wálter Alarcón contó que “Nación nos envió dos respiradores y la distribución será en función de la situación epidemiológica de cada provincia. Tenemos dos casos confirmados y nos enviaron dos respiradores y también 1000 reactivos para la determinación de Covid 19”; Herrera anunció que en el laboratorio de Alta Complejidad (Lacmi) “ya estamos con una posibilidad de respuesta de ocho horas de tomada la muestra y realizado el diagnóstico. Antes mandábamos al Malbrán y tardaba entre seis y siete día para saber el resultado de la muestra” de caso sospechoso de coronavirus.

Puente terrestre

Con datos proporcionados por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, Oscar Herrera Ahuad confirmó que “desde Misiones salieron 97 colectivos hacia toda la Argentina y son personas que vinieron de España, Francia, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Por Iguazú entró todo el mundo”. Al tiempo que pidió un reconocimiento para el trabajador de la empresa Ríos Uruguay que contrajo coronavirus. “Salvó muchísimas vidas. Antes de ser estigmatizado por estar enfermo, deberíamos valorarlo.

También el gobernador respaldó a todos los intendentes que, anticipadamente, tomaron la decisión de bloquear los accesos a sus pueblos, sobre todo aquellos que limitan con Brasil. “A esos intendentes los he acompañado porque sabía que la responsabilidad de cerrar la frontera no era del gobernador ni de los intendentes sino una responsabilidad federal, entonces se cuidaron como pudieron para que no entre la gente que venía del extranjero”.

Al cierre de los casis 60 minutos de teleconferencia, Herrera recordó que “afortunadamente hoy las fronteras están selladas y debemos trabajar en un escenario de una provincia que tiene dos casos muy determinados, muy bloqueados y en la búsqueda permanente de encontrar nexos de otras personas, sobre todo porque desde el 17 de marzo hasta la fecha, a la provincia entraron 15.440 personas y eso nos obliga a buscar hasta debajo de la alfombra si hubo contacto con misioneros”.

